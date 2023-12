“Divê kêmtirîn mehane bibe 22 hezar lîre”

Parlamenerê Partiya Gel a Komari (CHP) yê Nîgdeyê Omer Fethî Gurerî pêşniyazqanûnek pêşkêşî Parlamentoyê kiriye û xwestiye ku kêmtirîn mehane bibe 22 hezar lire.

Gurerî di pêşniyazqanûna xwe de xwestiye ku rêjeya kêmtirîn mehaneyê her ji çar mehan carekê diyar bibe: “Min ev hejmar li gorî kêmtirîn mehaneya karmendan û kêmtirîn mehaneya karkeran ên li saziyên dewletê kar dikin diyar kir. Li beramberî enflasyona bilind mirov nikarin bi vê hejmarê re jî debara xwe bikin lê ger her ji çar mehan carekê diyar bibe, wê li gorî enflasyonê her ji çar mehan carekê hejmareke nû diyar bibe û kesên kêmtirîn mehaneyan werdigirin wê li beramberî enflasyonê k^metir mexdûr bibin.”

“4 milyon malbat bi alîkariyên civakî dikarin li ser pêyan bimînin”

Omer Fethî Gurerî derbarê mijarê civîneke çapemeniyê li dar xist û diyar kir ku krîza aboriyê ya li Tirkiyeyê herî zêde bandorê li wan kesan dike ku bêkar in, dahatên wan naguhere û kêm e, esnafên biçûk, cotkar û teqawidbûyî, bî û yên bê dê û bê bav û kesên neçar in bi kêmtirîn mehaneyê debara xwe bikin.

Gurerî destnîşan kir ku li Tirkiyeyê 4 milyon malbat bi alîkariyên civakî dikarin li ser pêyan bimînin û barê xizaniyê her diçe girantir dibe, beşeke girîng ji civakê nikare pêdiviyên xwe yên bingehîn dabîn bikin.

Gurerî her weha got ku rêjeya enflasyonê ya rast, ji ya TUIKê aşkere dike, gelekî zêdetir e. (AS/FD)