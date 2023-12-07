ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 7 Aralık 2023 09:34
 ~ Son Güncelleme: 7 Aralık 2023 09:36
3 dk Okuma

KANUN TEKLİFİ

“Asgari ücret en az 22 bin lira olmalı”

CHP Niğde Milletvekili Gürer, 4847 sayılı İş Kanunundaki iş sözleşmesinde devletin, çalışanın asgari geçimini sağlayacak tedbirleri alıp geçim sıkıntısı yaşamayacağı ücretin temin edilmesini sağlayan bir düzenleme olduğuna dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/07/asgari-ucret-en-az-22-bin-lira-olmali.jpg

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücretin 4 ayda bir belirlenmesi için Kanun Teklifi verdi.

Asgari ücretli 18 yılda alım gücünde 22 tam altın kaybetti
Asgari ücretli 18 yılda alım gücünde 22 tam altın kaybetti
1 Aralık 2023

4 ayda bir belirlenmesi için Kanun teklifi verdiği asgari ücretin ilk 4 ay için 22 bin lira olmasını da öneren Gürer, “Bu rakamı en düşük memur maaşı ve kamuda çalışan en düşük işçi maaşını baz alarak belirledim. Yüksek enflasyon karşısında bu rakamla geçinmek de zor ama en azından 4 ayda bir belirlenirse enflasyona göre her 4 ayda yeni rakamlar tespit edilir ve asgari ücretli de enflasyon karşısında daha az mağdur olur” dedi.

Yoksulluk sınırı asgari ücretin tam 4 katı
Yoksulluk sınırı asgari ücretin tam 4 katı
28 Kasım 2023

“4 milyon aile sosyal yardımlarla ayakta”

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Ömer Fethi Gürer, Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin en çok etkilediği kesimlerin işsizler, sabit ve dar gelirliler, küçük esnaf çiftçiler ile emekliler, dul ve yetimler ve asgari ücretle geçinmek zorunda kalanlar olduğunu belirtti.

Türkiye’de 4 milyon ailenin sosyal yardımlarla ayakta durabildiğine dikkat çeken CHP Milletvekili Gürer, yoksulluğun derinleştiğini, toplumun önemli bir kesiminin temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz duruma geldiğini ifade etti.

“Gerçek enflasyon, TÜİK’in açıkladığının çok üstünde”

Bu durum karşısında, gelir dağılımı ve vergide yapısal bir değişikliğe şiddetle ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Gürer, enflasyon rakamları düşük gösterilerek, çalışanların enflasyona ezdirildiğine vurgu yaptı.

TÜİK’in belirlediği enflasyonun üzerinde bir enflasyonun varlığından toplumun önemli bir kesiminin hemfikir olduğunu anlatan Gürer, yüksek enflasyon karşısında temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının artmasının asgari ücretlinin yaşam alanını daralttığına dikkat çekti.

“İki kez belirlenen asgari ücret de yetersiz kaldı”

En düşük ücret olarak belirlenen asgari ücretin, ülkemizde artık ortalama bir ücret haline geldiğine de işaret eden Gürer, “2023 yılında ilk 6 ay için 8 bin 506 lira olarak belirlenen asgari ücret, temmuz ayından sonrası içinde 11 bin 402 lira olarak açıklanmıştı. İlk defa bir yılda 2 kez artış sağlanmasına rağmen yüksek enflasyon karışışında bu asgari ücret de yetersiz kaldı, geçim sıkıntısı arttı” dedi.

“İş Kanunu” hatırlatması

Asgari ücretin ne kadar olduğu değil, asgari ücretin alım gücünün ne olduğunun önemli olduğuna vurgu yapan Gürer, 4847 sayılı İş Kanunundaki iş sözleşmesinde devletin, çalışanın asgari geçimini sağlayacak tedbirleri alıp geçim sıkıntısı yaşamayacağı ücretin temin edilmesini sağlayan bir düzenleme olduğunu ifade etti.

“Asgari ücret enflasyona karşı korumuyor”

11 Aralık’ta başlayacak asgari ücret tespiti için oluşturulan komisyonda kabine temsilcilerinin yanı sıra işçi ve işveren temsilcilerinin de yer alacağını belirten Gürer, “Ancak belirlenecek asgari ücret cumhurbaşkanının vereceği talimata göre belirlenecek, bu bir gerçektir. Ancak asıl olan asgari ücretin en düşük memur maaşı ve en düşük kamu işçisinin maaşlarına göre belirlenmesidir” diye konuştu.

Erdoğan
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: İşçiler onaylayacak, işverenler yorulmayacak
6 Aralık 2023

Asgari ücret ne kadar olursa olsun enflasyona karşı korunmadığında yoksulluğun devam edeceğini anlatan Gürer, yeni asgari ücretin belirlenmesinde, gerçek enflasyon rakamlarının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Kanun teklifi

İlk defa bu yıl 6 ayda bir belirlenen asgari ücretin 2024 yılından itibaren 4 ayda bir tespit edilmesi talebiyle TBMM Başkanlığına Kanun Teklifi sunduğunu da açıklayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu sayede en azından asgari ücretin, yüksek enflasyon karşısında kısmen de olsa kendini koruyabileceğine işaret etti.

En düşük emekli maaşı

En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve emeklilere dini bayramlarda ödenen ikramiyenin de asgari ücret kadar olması talebiyle de Kanun teklifleri verdiğini anımsatan Gürer, dul ve yetimlerin aylıklarına da mağdur olmayacakları artış sağlanması yönünde düzenleme yapılmasını talep ettiklerini hatırlattı. (AS)

asgari ücret
ilgili haberler
Yurttaşlara sorduk: Asgari ücret ne kadar olmalı?
Bugün 14:56
/haber/yurttaslara-sorduk-asgari-ucret-ne-kadar-olmali-288984
ilgili haberler
Yurttaşlara sorduk: Asgari ücret ne kadar olmalı?
Bugün 14:56
/haber/yurttaslara-sorduk-asgari-ucret-ne-kadar-olmali-288984
Sayfa Başına Git