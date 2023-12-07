“Asgari ücret en az 22 bin lira olmalı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücretin 4 ayda bir belirlenmesi için Kanun Teklifi verdi.

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4 ayda bir belirlenmesi için Kanun teklifi verdiği asgari ücretin ilk 4 ay için 22 bin lira olmasını da öneren Gürer, “Bu rakamı en düşük memur maaşı ve kamuda çalışan en düşük işçi maaşını baz alarak belirledim. Yüksek enflasyon karşısında bu rakamla geçinmek de zor ama en azından 4 ayda bir belirlenirse enflasyona göre her 4 ayda yeni rakamlar tespit edilir ve asgari ücretli de enflasyon karşısında daha az mağdur olur” dedi.

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“4 milyon aile sosyal yardımlarla ayakta”

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Ömer Fethi Gürer, Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin en çok etkilediği kesimlerin işsizler, sabit ve dar gelirliler, küçük esnaf çiftçiler ile emekliler, dul ve yetimler ve asgari ücretle geçinmek zorunda kalanlar olduğunu belirtti.

Türkiye’de 4 milyon ailenin sosyal yardımlarla ayakta durabildiğine dikkat çeken CHP Milletvekili Gürer, yoksulluğun derinleştiğini, toplumun önemli bir kesiminin temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz duruma geldiğini ifade etti.

“Gerçek enflasyon, TÜİK’in açıkladığının çok üstünde”

Bu durum karşısında, gelir dağılımı ve vergide yapısal bir değişikliğe şiddetle ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Gürer, enflasyon rakamları düşük gösterilerek, çalışanların enflasyona ezdirildiğine vurgu yaptı.

TÜİK’in belirlediği enflasyonun üzerinde bir enflasyonun varlığından toplumun önemli bir kesiminin hemfikir olduğunu anlatan Gürer, yüksek enflasyon karşısında temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının artmasının asgari ücretlinin yaşam alanını daralttığına dikkat çekti.

“İki kez belirlenen asgari ücret de yetersiz kaldı”

En düşük ücret olarak belirlenen asgari ücretin, ülkemizde artık ortalama bir ücret haline geldiğine de işaret eden Gürer, “2023 yılında ilk 6 ay için 8 bin 506 lira olarak belirlenen asgari ücret, temmuz ayından sonrası içinde 11 bin 402 lira olarak açıklanmıştı. İlk defa bir yılda 2 kez artış sağlanmasına rağmen yüksek enflasyon karışışında bu asgari ücret de yetersiz kaldı, geçim sıkıntısı arttı” dedi.

“İş Kanunu” hatırlatması

Asgari ücretin ne kadar olduğu değil, asgari ücretin alım gücünün ne olduğunun önemli olduğuna vurgu yapan Gürer, 4847 sayılı İş Kanunundaki iş sözleşmesinde devletin, çalışanın asgari geçimini sağlayacak tedbirleri alıp geçim sıkıntısı yaşamayacağı ücretin temin edilmesini sağlayan bir düzenleme olduğunu ifade etti.

“Asgari ücret enflasyona karşı korumuyor”

11 Aralık’ta başlayacak asgari ücret tespiti için oluşturulan komisyonda kabine temsilcilerinin yanı sıra işçi ve işveren temsilcilerinin de yer alacağını belirten Gürer, “Ancak belirlenecek asgari ücret cumhurbaşkanının vereceği talimata göre belirlenecek, bu bir gerçektir. Ancak asıl olan asgari ücretin en düşük memur maaşı ve en düşük kamu işçisinin maaşlarına göre belirlenmesidir” diye konuştu.

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Asgari ücret ne kadar olursa olsun enflasyona karşı korunmadığında yoksulluğun devam edeceğini anlatan Gürer, yeni asgari ücretin belirlenmesinde, gerçek enflasyon rakamlarının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Kanun teklifi

İlk defa bu yıl 6 ayda bir belirlenen asgari ücretin 2024 yılından itibaren 4 ayda bir tespit edilmesi talebiyle TBMM Başkanlığına Kanun Teklifi sunduğunu da açıklayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu sayede en azından asgari ücretin, yüksek enflasyon karşısında kısmen de olsa kendini koruyabileceğine işaret etti.

En düşük emekli maaşı

En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve emeklilere dini bayramlarda ödenen ikramiyenin de asgari ücret kadar olması talebiyle de Kanun teklifleri verdiğini anımsatan Gürer, dul ve yetimlerin aylıklarına da mağdur olmayacakları artış sağlanması yönünde düzenleme yapılmasını talep ettiklerini hatırlattı. (AS)