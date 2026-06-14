DİTAV’da "Süryani Kızlar Mektebi ve Zoklu Ailesi" sergisi

Diyarbakır’ın çok kültürlü geçmişine, eğitim tarihine ve Süryani hafızasına odaklanan “Diyarbakır Süryani Kızlar Mektebi ve Zoklu Ailesi” Fotoğraf Sergisi, 13 Haziran’da DİTAV Kültür Sanat Evi’nde açıldı.

Fotoğraf sanatçısı Fatma İşmen tarafından hazırlanan serginin küratörlüğünü DİTAV Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Bayar Berekatoğlu üstlendi.

Sergi, 13-17 Haziran 2026 tarihleri arasında, geçmişte Süryani Kızlar Mektebi olarak kullanılan ve DİTAV tarafından restore edilerek son üç yıldır kültür sanat mekânı olarak işlevlendirilen tarihi yapıda ziyaret edilebilecek.

Süryani Kızlar Mektebi’nin hafızası

Diyarbakır Süryani Kızlar Mektebi, 1911’de Süryani dilci, yazar ve öğretmen Naum Faik Palak’ın yaptığı konuşmayla yeniden açıldı. Mektep, 1912’de Naum Faik’in Kewkeb Medinho dergisinde yayımlanan yazıyla da Süryani toplumunun eğitim hafızasında kayıt altına alındı.

1915’e kadar bölgedeki Süryani kız çocuklarının eğitiminde önemli bir rol üstlenen okul, Diyarbakır’ın eğitim tarihinde özel bir yere sahip yapılardan biri olarak kabul ediliyor.

Sergi, bu eğitim mirasını görünür kılarken, yapının sonraki yıllardaki yaşamına da odaklanıyor.

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Okuldan eve, evden hafıza mekânına

Okul vasfını yitirdikten sonra tarihi yapı, uzun yıllar Zoklu ailesine ve iki başka aileye ev sahipliği yaptı. Halk arasında “Pılo Yakub” adıyla bilinen Zoklu ailesinin büyükleri, bu yapıda ipekli dokuma da yaptı.

Bu yönüyle sergi, yapıyı yalnızca eski bir okul binası olarak değil anıların, göç hikâyelerinin, dokuma üretiminin ve kuşaklar boyunca aktarılan yaşam deneyimlerinin mekânı olarak ele alıyor.

Arşiv fotoğrafları ve aile koleksiyonlarından oluşan seçki, Diyarbakır’dan göç eden Süryani bir ailenin hikâyesini kentin toplumsal hafızasıyla birlikte aktarıyor.

Aile üyeleri açılışa katıldı

Serginin açılışına, Zoklu ailesinin bu evde doğan üyelerinden Sevinç Zoklu İstanbul’dan, Mari Zoklu ise Hollanda’dan gelerek katıldı. Zoklu ailesinin iki üyesi, açılışta aile hafızasına ilişkin tanıklıklarını paylaştı.

Mari ve Sevinç Zoklu’nun konuşmaları, DİTAV Kültür Sanat Evi’nin avlusunda duygusal anlara sahne oldu. Açılış konuşmalarının ardından ziyaretçiler, galeride yer alan fotoğraf sergisini gezdi.

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“Birlikte yaşama deneyimini görünür kılıyor”

Eğitim, aidiyet, göç ve hafıza temaları etrafında şekillenen sergi, Diyarbakır’ın çok katmanlı tarihine Süryani hafızası üzerinden bakma imkanı sunuyor.

Çalışma, kentin kültürel çeşitliliğini ve birlikte yaşama deneyimini görünür kılmayı amaçlıyor.

Açılışa Mardin ve Diyarbakır Süryani Metropolitliği’ni temsilen Mardin Kırklar Kilisesi ruhanisi Peder İsa Akyüz, Mardin Süryani cemaatinden Yusuf Begtaş, Diyarbakır Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi ruhanisi Saliba Açış, Mar Petyun Keldani Kilisesi Vakfı Başkanı Yusuf Akbulut ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı.

Açılışta ayrıca Midyat Tur Abdin Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Adem Coşkun’un, yapılan çalışmanın önemine dikkat çeken mesajı okundu.

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Sergi bilgileri

Sergi: Diyarbakır Süryani Kızlar Mektebi ve Zoklu Ailesi

Hazırlayan: Fatma İşmen

Küratör: Duygu Bayar Berekatoğlu

Katılımcılar: Sevinç Zoklu, Mari Zoklu

Tarih: 13-17 Haziran 2026

Açılış: 13 Haziran 2026, 17.00

Mekan: DİTAV Kültür Sanat Evi, Diyarbakır

Ziyaret saatleri: 11.00-17.00

Sergi, 17 Haziran akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak.

(NÖ)