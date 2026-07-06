DİSK’ten vergi dairesi önünde 'Ücret Kayıpları Raporu' eylemi

DİSK, İstanbul Vergi Dairesi önünde açıkladığı "Ücret Kayıpları Raporu"nda, 2026'nın ilk altı ayında enflasyon ve vergilerin işçi ücretlerine toplam faturasının 1 trilyon 167 milyar liraya ulaştığını bildirdi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, enflasyon nedeniyle sigortalı işçilerin 613,7 milyar lira, gelir ve damga vergileri nedeniyle 553,8 milyar lira kaybettiğini belirtti. Rapora göre ortalama işçi ücreti 16 bin 157 lira, asgari ücret ise 4 bin 986 lira eridi. İşçiler ayın en az 12 gününü vergi ve enflasyona çalıştı. DİSK, asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin güncellenmesini, adil vergi sistemi kurulmasını ve en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep etti.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), DİSK Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) hazırladığı “Ücret Kayıpları Raporu”nu İstanbul Vergi Dairesi önünde açıkladı.

“Hayat pahalı, emek ucuz! İnsanca yaşamak istiyoruz!” pankartının açıldığı eylemde DİSK üyeleri, “Asgari ücret 21 yılda 23 Cumhuriyet altını kaybetti”, “Yılda üç maaş vergi ve kesintilere gidiyor”, “Her üç emekliden ikisi çalışmak zorunda” ve “TÜİK’in hesabı çarşıya uymuyor” yazılı dövizler taşıdı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı açıklamada işçi sınıfı, emekçiler, emekliler ve dar gelirli milyonların “büyük bir geçim krizi” ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, hükümetin ekonomi politikasının ücretleri baskılamayı amaçladığını belirterek, “Geçim krizi giderek derinleşiyor” dedi.

Enflasyon ve vergiler ücretleri eritti

ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Çerkezoğlu, DİSK-AR tarafından hazırlanan raporda yılın ilk altı ayındaki ücret kayıplarının hesaplandığını, enflasyon ve vergilerin işçi ücretlerine altı aylık toplam faturasının en az 1 trilyon 167 milyar liraya ulaştığını söyledi.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

Yılın altıncı ayında enflasyonun sadece sigortalı işçi ücretlerine birikimli toplam parasal faturası 613,7 milyar lira oldu. Buradaki kaybımızı TÜİK’in açıkladığı, tartışmalı ve şeffaflıktan uzak resmi enflasyon ile hesapladığımızı, gerçek enflasyon karşısından kayıplarımızın çok daha fazla olduğu da açıktır. Enflasyona en az 614 milyar lira kaybetmişken gelir ve damga vergilerinin biz işçilere toplam faturası ise 553,8 milyar lira oldu! Böylece sadece SGK kapsamındaki işçilerin yılın sadece ilk 6 ayında 1,2 trilyon lirası çalındı. Az önce de belirttiğim gibi, gerçek enflasyonu ve kayıt dışı çalışanları da dahil ettiğimizde soygunun boyutlarının çok daha büyük olduğu ortadadır.

Çerkezoğlu, bu hesabın TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon üzerinden yapıldığını vurgulayarak, gerçek enflasyon ve kayıt dışı çalışanlar hesaba katıldığında kayıpların daha yüksek olduğunu söyledi.

Raporda, işçilerin 2026’nın ilk altı ayındaki kaybının 2025’in aynı dönemine göre yüzde 46,2 arttığı belirtildi. Çerkezoğlu, “Çalışıyoruz. Daha çok çalışıyoruz. Daha uzun çalışıyoruz. Sağlığımız pahasına çalışıyoruz. Ama yine de geçinemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Asgari ücrette 5 bin liraya yakın kayıp

DİSK-AR’ın raporuna göre Haziran 2026’da işçiler ayın en az 12 gününü vergi, kesinti ve enflasyona çalıştı. Yılın ortasında ortalama işçi ücretinin vergi ve enflasyon nedeniyle yaşadığı kayıp, kesintiler hariç 16 bin 157 lira oldu.

Çerkezoğlu, “Peki kaç işçinin ücretinde bu kayıp telafi edilmiştir? Kaç işçi yıl ortasında 16 bin 157 lira zam almıştır?” diye sordu. Asgari ücretin ise yılın altıncı ayında 4 bin 986 lira kaybettiğini belirten Çerkezoğlu, “Asgari ücretlinin beş bin lirası buharlaşmıştır, daha doğrusu çalınmıştır” dedi.

Raporda, Haziran 2026’da asgari ücretin 1,5 katı ücretlerin en az yüzde 37’sinin, 2 katı ücretlerin ise en az yüzde 39’unun enflasyon ve vergi yoluyla eridiği kaydedildi.

Ortalama ücret alan bir işçi enflasyon ve vergiler nedeniyle yılın ilk 6 ayında 16 bin 157 lirasını kaybetti!



Asgari ücret ilk 6 ayda 4 bin 986 lira kaybetti!



"Yapılması gereken bellidir. Bu kayıplar derhal giderilmeli; 1 Temmuz itibarı ile asgari ücret başta olmak üzere… pic.twitter.com/wwrG34BY7U — DİSK (@diskinsesi) July 6, 2026

“Asgari ücret dahil tüm ücretler güncellenmeli”

“Asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretler güncellenmelidir” diyen Çerkezoğlu, yalnızca enflasyon ve vergi kaynaklı kayıpların telafi edilmesinin yeterli olmadığını, işçilerin büyümeden de pay alması gerektiğini ifade etti.

Çerkezoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu kayıplar derhal giderilmeli, asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretler güncellenmelidir. Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üretenlerin sadece enflasyon ve vergi karşısındaki kayıpları giderilmemeli, aynı zamanda büyümeden pay almaları da sağlanmalıdır. Asgari ücretliye 21 yılda 23 Cumhuriyet altını kaybettiren bu işçi düşmanı politikalara derhal son verilmelidir.

“Vergi yükü işçinin sırtında”

Çerkezoğlu, işçilerin yaşadığı kayıpların temel nedenlerinden birinin adaletsiz vergi sistemi olduğunu söyledi. 2026’da işçinin brüt ücretinin ortalama dörtte birinden fazlasının vergi ve kesintilere gittiğini belirten Çerkezoğlu, işçilerin yılın üç ayını vergi ve kesintileri ödemek için çalıştığını kaydetti.

Gelir vergisi tarifesindeki ilk dilimin 190 bin lira olduğunu hatırlatan Çerkezoğlu, bu dilimlerin yıllardır asgari ücret kadar artırılması hâlinde ilk dilimin bugün 658 bin liranın üzerinde olması gerektiğini söyledi. Bu nedenle işçilerin her yıl daha erken üst vergi dilimine girdiğini belirten Çerkezoğlu, “Dilim dilim soyuluyoruz” dedi.

DİSK, raporda, vergi gelirleri içinde işçilerin ödediği payın yüzde 19,6, sermayenin payının ise yüzde 13,1 olduğunu belirtti. Dolaylı vergilerin 36 yılda yüzde 48’den yüzde 64’e yükseldiği, toplanan her 100 liralık verginin 64 lirasının dolaylı vergilerden geldiğini ifade etti.

DİSK’in talepleri

DİSK, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını esas alan adil ve demokratik bir vergi sistemi talep etti. Çerkezoğlu, vergi politikasının dolaylı vergiler yerine gelir ve servet üzerinden alınan doğrudan vergilere dayanması gerektiğini söyledi.

DİSK’in talepleri arasında büyük servetlerin vergilendirileceği kalıcı ve artan oranlı servet vergisi, gelir vergisinin ilk dilim oranının yüzde 10’a düşürülmesi, ücretliler için daha adil ve kademeli bir vergi sistemi kurulması, vergi tarife dilimlerinin her yıl yeniden değerleme oranı ve asgari ücret artış oranının altında kalmayacak şekilde güncellenmesi yer aldı. Çerkezoğlu ayrıca, “Çağ dışı kalan damga vergisi tamamen kaldırılmalıdır” dedi.

Emekliler için çağrı

En düşük emekli aylığının alım gücünün haziran ayında 16 bin 448 liraya gerilediğini belirten Çerkezoğlu, “Her üç emekliden ikisi çalışmak zorunda” dedi.

Rapora göre ortalama emekli aylığının asgari ücrete oranı 2002’de yüzde 122 iken 2025’te yüzde 84’e düştü. Ortalama emekli aylığının kişi başına milli gelire oranı ise 2002’de yüzde 46,4 iken 2025’te yüzde 31,6’ya geriledi.

Çerkezoğlu, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve tüm aylıkların da bu oranda artırılması gerektiğini söyledi.

“Gelirde, vergide, ülkede adalet istiyoruz”

Çerkezoğlu, açıklanan raporun “yalnızca rakamların toplamı” olmadığını belirterek, bunun milyonlarca işçi, emekçi ve emeklinin yaşadığı hayatın özeti olduğunu ifade etti.

DİSK’in mücadeleyi sürdüreceğini belirten Çerkezoğlu, “Gelirde adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Ülkede adalet istiyoruz” dedi.

(VC)