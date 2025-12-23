DİSK Ankara’ya yürüdü: İnsanca yaşam, gelirde ve vergide adalet

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) 21 Aralık’ta İstanbul Kartal’dan “İnsanca yaşam, gelirde ve vergide adalet” sloganıyla başlattığı yürüyüş, bugün asgari ücret toplantısının öncesinde Ankara’da sona erdi.

Gar Meydanı’nda diğer emek örgütleriyle birleşerek Ulus’taki Atatürk Anıtı’na yürüyen DİSK ve işçiler burada basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP, EMEP ve DİP yöneticileri de destek verdi.

“Yüzde 1 servetin yüzde 35’ini alıyor”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu burada yaptığı konuşmada yürüyüşün milyonların sesi olduğunu söyledi. Türkiye’nin temel sorununun “bölüşüm adaletsizliği” olduğunu belirten Çerkezoğlu şöyle konuştu:

“Bu ülkede üretiyoruz ama hakça paylaşamıyoruz. Düzenin bütün çarkları zengini daha zengin yapmak için dönüyor. Nüfusun yarısı, toplam servetin yalnızca yüzde 2,8’ini alıyor. En zengin yüzde 1’lik kesim, toplam servetin yüzde 35’ine sahip. En zengin yüzde 10 ise toplam servetin yüzde 70’ini alıyor. Böyle bir haksızlık kabul edilemez.”

Asgari ücretin fiilen “ortalama ücret” haline geldiğini söyleyen Çerkezoğlu, emekçilerin yarıdan fazlasının asgari ücretle geçinmeye çalıştığını ifade etti.

Açlık sınırının 30 bin liraya dayandığını, yoksulluk sınırının ise 90 bin lirayı aştığını hatırlatan Çerkezoğlu, asgari ücretin alım gücünün 16 bin lira seviyelerine gerilediğini ifade etti.

“Kapalı kapılar ardında milyonlarca işçinin yaşamını belirleyen asgari ücret pazarlıklarına karşı yürüdük” dedi.

“Bankalara, şirketlere bakın”

Çerkezoğlu, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını talep ettiklerini belirterek, Türkiye’de vergi sisteminin son derece adaletsiz olduğunu söyledi. “Vergi yükü halkın sırtında. Patronlar ve sermaye kesimi kâr rekorları kırarken vergi vermekten kaçıyor” diyen Çerkezoğlu, iktidara “Eğer daha fazla vergi almak istiyorsanız, bankalara ve büyük şirketlere bakın. Elinizi halkın sofrasından çekin” diye seslendi.

“Bu ülkeyi asgari ücretliler ülkesi, çalışmak zorunda kalan emekliler ülkesi, okula aç giden çocuklar ve MESEM aracılığıyla patronlara sunulan çocuklar ülkesi haline getirdiler” diye konuştu.

Çerkezoğlu, taleplerini ise şöyle sıraladı:

“Asgari ücret gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmeli, uyuşmazlık halinde grev hakkı tanınmalıdır. Asgari ücret, işçinin ailesiyle birlikte insanca yaşayabileceği bir düzeyde olmalı; büyümeden ve milli gelir artışından pay almalıdır. En az kişi başı milli gelirin yüzde 60’ı seviyesinde olmalıdır. En düşük emekli aylığı ise en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir."

(HA)