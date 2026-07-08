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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 08.07.2026 10:08 8 Temmuz 2026 10:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.07.2026 10:12 8 Temmuz 2026 10:12
Okuma Okuma:  2 dakika

Dilan Bozyel'in #MeToo paylaşımına takipsizlik kararı

Bozyel, açıklamasında geçen ağustos ayında Türkiye'de yükselen üçüncü #MeToo dalgası kapsamında, 16 yaşındayken maruz kaldığını belirttiği cinsel istismarı kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dilan Bozyel'in #MeToo paylaşımına takipsizlik kararı
Fotoğraf:csgorselarsiv.org

Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, geçen yıl kamuoyuyla paylaştığı cinsel istismar beyanı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmanın "kovuşturmaya yer olmadığı" kararıyla sonuçlandığını duyurdu.

Bozyel, açıklamasında geçen ağustos ayında Türkiye'de yükselen üçüncü #MeToo dalgası kapsamında, 16 yaşındayken maruz kaldığını belirttiği cinsel istismarı kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı.

Bu paylaşımının ardından hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Bozyel, savcılığın kamu davası açılmasına gerek olmadığına karar verdiğini söyledi.

Kararın yalnızca kendisi açısından değil, yaşadıklarını anlatma cesareti gösteren tüm kadınlar için de önemli bir örnek olduğunu vurgulayan Bozyel, "Kadınların şiddeti ve istismarı görünür kılmasının suç değil, demokratik toplumun ve ifade özgürlüğünün doğal bir parçası olduğunun hukuk tarafından da ortaya konulması son derece kıymetlidir" dedi.

Bozyel, dosyayı hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendiren İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına teşekkür etti. Türkiye'de kadın hakları ve hukuk devleti adına benzer kararların artmasını temenni ettiğini belirten Bozyel, bunun umut verici bir örnek olduğunu söyledi.

Açıklamasında ailesine, yakın dostlarına ve avukatı Hande Kuday'a da teşekkür eden Bozyel, kendisine destek veren herkese minnettar olduğunu söyledi. 

Bozyel, son olarak şöyle dedi: 

"Bu kararın benim için bir zafer değil; adaletin, dayanışmanın ve kadınların sesini duyurabilme hakkının önemini hatırlatan derin bir nefes ve büyük bir umut olmasını diliyorum."

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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