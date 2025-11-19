İfşanın imkân ve sınırları: Adalet ve dayanışma arayışları

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisi’nin Friedrich Ebert Stiftung (FES Türkiye) ve Kadir Has Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Merkezi’nin desteğiyle düzenlediği İfşanın İmkân ve Sınırları: Adalet ve Dayanışma Arayışları başlıklı panel, feminist hareketin cinsel şiddetle mücadelede ifşa yöntemine dair yürüttüğü güncel tartışmalara derinlikli bir perspektif sunmayı hedefliyor.

Esra Aşan, Gizem Erman Soysaldı, Yakın Ertürk ve Zelal Yalçın’ın konuşmacı olarak yer alacağı panelde ifşanın kadınların yaşadığı şiddeti görünür kılma ve dayanışma ağlarını güçlendirme potansiyeli ile bu yöntemin sınırları ve sorumluluk alanları feminist bir perspektifle ele alınacak.

Cinsel şiddet, rıza, beyan, etik ve adalet kavramlarını feminist bir perspektiften çok katmanlı biçimlerde tartıştırmayı hedefleyen panel, ifşanın bireysel bir adım olarak başlayıp toplumsal dönüşümü hedefleyen kolektif bir mücadeleye dönüşebilme koşullarını sorgulayacak.

Kültür-sanat alanındaki örnekler üzerinden kurumsal mekanizmaların, etik protokollerin ve sendikal dayanışmanın öneminin de tartışılacağı etkinlikte feminist hareketin bu alandaki birikimi değişen güncel dinamiklerle birlikte ele alınacak.

Konuşmacılar, “kadının beyanı esastır” ilkesinin hukuki ve politik anlamlarını açıklarken, ifşa pratiklerini feminist sorumluluk kavramı üzerinden değerlendirecekler.

Panel, özellikle dijital çağın dönüştürdüğü iletişim biçimlerinin feminist sorumluluk kavramına dair ne gibi yeni sorular ve sonuçlar ortaya çıkardığını da tartışmayı hedefliyor.

Tarih ve saat: 20 Kasım 2025, Perşembe -16.00 Yer: Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü, Fener Salonu

Katılımcılar hakkında

Esra Aşan, Saint Benoît Fransız Lisesi’ndeki eğitimini tamamladıktan sonra 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Öğrencilik yıllarında İstanbul’daki kadın hareketiyle tanıştı, kadın hareketinin pek çok kampanya ve çalışmasında yer aldı. Feminist Kadın Çevresi üyesi olan Esra Aşan, BGST Yayınları’nda çalışmakta, Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisi’nin çalışma grubunda yer almaktadır.

Gizem Erman Soysaldı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye), Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Tiyatro, sinema ve televizyon alanlarında uzun yıllardır oyunculuk, yapımcılık ve sunuculuk yapan sanatçı, ‘İçerdekiler’ filmi ile 25. Adana Film Festivali’nde ‘Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu’; 24. Nürnberg Türkiye Almanya Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazanmıştır. Halen, Maltepe Üniversitesi’nde kamera önü oyunculuk dersleri vermektedir. Aynı zamanda, Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Taciz ve Ayrımcılıkla Mücadele Birimi sorumlusudur.

Yakın Ertürk, doktorasını Cornell Üniversitesi’nde (1980) tamamlamıştır. Akademik kariyeri boyunca Rutgers Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Riyad Üniversitesi gibi kurumlarda görev yapmıştır. Ayrıca, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi bünyesindeki çalışmalarında toplumsal cinsiyet temelli şiddet, kalkınma, insan hakları ve barış süreçlerinde cinsiyet eşitliği konularına odaklanmıştır. Kadına yönelik şiddet, barış süreçleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine yayımlanmış çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmaktadır.

Zelal Yalçın, Mimar Sinan Üniversitesi’nde istatistik eğitimi sonrası, Mor Çatı, Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), YERELİZ gibi kurumlarda toplumsal cinsiyet eşitliği, yerel yönetimler ve katılım konularında çalışmalar yürütmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde sosyal politika, stratejik planlama ve kapsayıcı hizmet tasarımı süreçlerinde aktif rol almıştır. 2021-2024 yılları arasında İBB İstanbul Planlama Ajansı Sosyal Politikalar Ofis Koordinatörü olarak görev yapmıştır. KATIK Kooperatifi’nin kurucu ortağı olan Yalçın, Şişli Belediyesi'nde de Başkan Danışmanı olarak çalışmıştır.

(EMK)