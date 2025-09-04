ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 4 Eylül 2025 12:17
 ~ Son Güncelleme: 4 Eylül 2025 12:26
4 dk Okuma

“Kampüste artan ifşalar feminist hareketin varlığını gösteriyor”

Boğaziçi, ODTÜ ve Koç Üniversitesi’nden kuir feminist öğrenciler kampüs güvenliği için etkin CİTÖK talebini yeniliyor ve kampüs içinde de dışında da ataerki ile mücadeleye devam ettiklerini belirtiyor.

Beyzak Kesmez

Beyzak Kesmez

Beyzak Kesmez

Görseli Büyüt
“Kampüste artan ifşalar feminist hareketin varlığını gösteriyor”
Fotoğraf: Feminist Boğaziçi

Son dönemlerde üniversite kampüsleri, artan erkek şiddeti ve ifşa edilen failler ile gündeme geliyor. Bu durum kadın ve LGBTİ+ öğrencilerin halihazırda var olan güvensizlik hissini arttırıyor.

Buna rağmen kuir feminist öğrenciler dışarıda olduğu gibi kampüste de “yaşamda ve mücadelede ısrar ediyor”. Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden kuir feminist öğrenciler bianet’e konuştu.

“Kampüs benim yaşam alanımın ta kendisi” 

 Kampüs kadın ve LGBTİ+ öğrenciler için de bir yaşam alanı. Üniversite kampüsleri öğrencilerin yalnızca eğitim gördüğü alanlar değil sosyalleştiği ve yaşadığı alanlar.

Öğrenciler kampüste geçirdikleri zamanı bianet' şöyle anlatıyor:

 “Çimlerde, manzarada, banklarda oturmak öğrencilerin çoğunlukla boş vakitlerinde yaptığı etkinlikler. Aynı zamanda kampüsler birçok kulübün de toplantı, etkinlik yaptığı bir konum. Bu sebepten ötürü çoğu öğrenci ders sonrasında da günlerinin büyük bir kısmını kampüste veya Hisarüstü Mahallesi’nde geçiriyor.”

Boğaziçi’nde durum böyleyken ODTÜ’de de benzer deneyimler söz konusu.

“Kampüste epey vakit geçiriyorum, genelde sosyal ortamım da kampüs içi veya 100.Yıl civarında geçiyor. Genelde dersten sonra da çokça meşguliyetim oluyor, özellikle feminist bir özne ve aktivist olarak çok toplantılarım oluyor.”

Fotoğraf: @odtufemday

“Erkek egemenlik kampüslerde de kampüs dışında da var”

Kampüs içerisinde, dışarısından daha farklı dinamikler mevcut. bianet’e konuşan öğrencilerin bir kısmı kampüste daha güvenli hissettiğini söylese de kampüs içerisinde de farklı güvenlik endişelerini dile getirdi. Bu güvenlik endişelerinin büyük bir kısmının genellikle atanmış olan yönetimin taciz ve şiddet konularındaki politikasından kaynaklandığını belirttiler:

“Erkek egemenlik, erkek şiddeti kampüslerde de kampüs dışında da var. Kampüslerin ‘fanus alan’ görülmesi bana çok doğru gelmiyor, çünkü değil. Faillere karşı kurtulanı suçlayan bir yönetim politikası var. CİTOK zaten işlevsiz olduğu için erkek şiddetine karşı kadınları ve LGBTİ+’ları güvenceye alan kurumsal bir yapı yok. Biz Feminist Boğaziçi olarak kendi ifşa pratiklerimizle failleri sosyal, kamusal ve özel alanlardan uzaklaştırmaya çalışıyoruz.”

ODTÜ kampüsü içinde kendini daha rahat hissettiğini belirten öğrenci yine de endişeli:

“Kampüs içinin körü körüne bir övgüsü değil, çünkü orada da benle birlikte birçok öznenin yaşadığı taciz/şiddet olayları epey mevcut” 

 ODTÜ ve Boğaziçi’nde bahsedilen bu endişeleri Koç öğrencisi de dile getirdi:

 Koç’taki güvenliği düşünüyorum, okuldaki çoğumuzdan politik olarak ayrıştığımız için nefret eden ve zarar verme potansiyeli olan erkekleri düşünüyorum ve daralıyorum, okulda da bir sürü fail var ve ifşalanıyorlar.”

Etkin CİTÖK talebi

Fotoğraf Bilgisi

Feminist öğrenciler kampüs içi güvenlik endişelerinden bahsederken Cinsel Tacizi Önleme Birimi / Kurulu eksikliği ve de etkisizliğini vurguladı:

“Ayrıca CİTÖB etkisiz bırakıldığı ve rektörlüğe bağlandığından dolayı kampüs içi taciz/şiddet/cinsel saldırı gibi olaylarda disiplin kurulundan süreç başlatmak zorunda kalıyoruz. Bu süreçlerde de genelde hayatta kalanın psikolojisi, güvenliği yeterince gözetilmiyor. Hakkında süreç açılan kişilerin cezaları indiriliyor, azaltılıyor. Bu şekilde kampüs güvenliği daha da zedeleniyor.”

Başka bir öğrenci ise aynı talebi ve kendi geliştirdikleri yöntemi şu sözlerle açıkladı:

“Faillere karşı kurtulanı suçlayan bir yönetim politikası var. CİTOK zaten işlevsiz olduğu için erkek şiddetine karşı feministleri ve LGBTİ+’ları güvenceye alan kurumsal bir yapı yok. Biz Feminist Boğaziçi olarak kendi ifşa pratiklerimizle failleri sosyal, kamusal ve özel alanlardan uzaklaştırmaya çalışıyoruz.”

10 soru, 10 yanıt: Boğaziçi'nde CİTÖK neden önemli?
10 soru, 10 yanıt: Boğaziçi'nde CİTÖK neden önemli?
6 Nisan 2021

“Kampüste artan ifşalar feminist hareketin varlığını gösteriyor”

Üniversite kampüslerinde yaşanan olayların kendilerine etkileri sorulduğunda ise olayların kampüs içerisindeki ruh hallerini etkilediklerini belirtirken özellikle gündeme gelen ifşaların tacizlerin artmasından değil, kadınların feminist hareketten güç alışından kaynaklandığını belirtti.

“Kampüs içerisindeki güvende hissediyor oluşum zamanla azaldı. Özellikle geçen sene kampüste kadın cinayetleri eylemine yapılan faşist saldırı sonrası kendimi o kadar da güvende hissetmiyorum.”

 “Feminist bir kadın olarak tabi ki de etkiliyor. Fakat bu yeni bir durum değil. Boğaziçi ve diğer her okulda failler her zaman vardı; erkek şiddeti, patriarkal pratikler her zaman vardı. Kadınlar tarafından yapılan ifşaların artması, erkek şiddetinin arttığını göstermiyor; kadınların güç alabileceği bir feminist hareketin varlığını gösteriyor.“

“Mücadelemiz hep vardı ve olmaya devam edecek”

Patriyarkaya karşı kampüs içinde de dışında da karşı karşıya gelen feminist öğrenciler mücadeleye her zaman devam edeceklerini söyledi.

“Bizler, her okuldan, her ülkeden feminist öz örgütlenmeler olarak kampüslerimizdeki ve sokaklarımızdaki kadınlar ve LGBTİ+’lar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğiz. Kayyımlara, erkekliğe, patriarkaya karşı mücadelemiz hep vardı ve olmaya devam edecek.”

Erkek Şiddeti Çetelesi
Erkek Şiddeti Çetelesi
12 Aralık 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti feminist aktivistler feminist üniversite
Beyzak Kesmez
Beyzak Kesmez
tüm yazıları

Ağustos 2025 bianet stajyeri. Koç Üniversitesi’nde Sosyoloji ile Medya ve Görsel Sanatlar bölümlerinde okuyor. Öğrenci hareketleri, kadın ve LGBTİ+ konularıyla ilgileniyor.

ilgili haberler
"Kültür sanatta erkek iktidarına son verilmeli"
Bugün 12:58
/haber/kultur-sanatta-erkek-iktidarina-son-verilmeli-311148
Boğaziçi'nde erkek şiddeti protestosu: Kız kardeşimizin unutulmasına izin vermeyeceğiz
31 Ağustos 2025
/haber/bogazici-nde-erkek-siddeti-protestosu-kiz-kardesimizin-unutulmasina-izin-vermeyecegiz-310995
TPD: Yargı, erkek şiddetini meşrulaştırıyor
21 Ağustos 2025
/haber/tpd-yargi-erkek-siddetini-mesrulastiriyor-310676
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
6 Ağustos 2025
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-310153
Erkek şiddeti Temmuz 2025
6 Ağustos 2025
/haber/erkek-siddeti-temmuz-2025-310151
Mersin’de erkek şiddeti protestosu: Nefret bu ülkede devlet politikası haline geldi
29 Temmuz 2025
/haber/mersinde-erkek-siddeti-protestosu-nefret-bu-ulkede-devlet-politikasi-haline-geldi-309918
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
4 Temmuz 2025
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-309108
Erkek şiddeti Haziran 2025
4 Temmuz 2025
/haber/erkek-siddeti-haziran-2025-309105
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
"Kültür sanatta erkek iktidarına son verilmeli"
Bugün 12:58
/haber/kultur-sanatta-erkek-iktidarina-son-verilmeli-311148
Boğaziçi'nde erkek şiddeti protestosu: Kız kardeşimizin unutulmasına izin vermeyeceğiz
31 Ağustos 2025
/haber/bogazici-nde-erkek-siddeti-protestosu-kiz-kardesimizin-unutulmasina-izin-vermeyecegiz-310995
TPD: Yargı, erkek şiddetini meşrulaştırıyor
21 Ağustos 2025
/haber/tpd-yargi-erkek-siddetini-mesrulastiriyor-310676
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
6 Ağustos 2025
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-310153
Erkek şiddeti Temmuz 2025
6 Ağustos 2025
/haber/erkek-siddeti-temmuz-2025-310151
Mersin’de erkek şiddeti protestosu: Nefret bu ülkede devlet politikası haline geldi
29 Temmuz 2025
/haber/mersinde-erkek-siddeti-protestosu-nefret-bu-ulkede-devlet-politikasi-haline-geldi-309918
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
4 Temmuz 2025
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-309108
Erkek şiddeti Haziran 2025
4 Temmuz 2025
/haber/erkek-siddeti-haziran-2025-309105
diğer yazıları
“PROF. SAMİ ŞEKEROĞLU SİNEMA-TV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YIKILMASIN”
Öğrenciler ve sanatçılar: Sinema-TV Merkezi yaşatılmalı
29 Ağustos 2025
Öğrenciler ve sanatçılar: Sinema-TV Merkezi yaşatılmalı
PTT 'esnaf kuryelik' dayatıyor
29 Ağustos 2025
PTT 'esnaf kuryelik' dayatıyor
Çıplak arama dayatıldı: "Nana serbest bırakılsın"
26 Ağustos 2025
Çıplak arama dayatıldı: "Nana serbest bırakılsın"
Hayvan hakları savunucuları: “Onurlu bir duruşla yaşam hakkını savunun”
25 Ağustos 2025
Hayvan hakları savunucuları: “Onurlu bir duruşla yaşam hakkını savunun”
Tahliye olan Vatan: Kızım için daha gür bir sesle mücadele etmeye devam edeceğim
25 Ağustos 2025
Tahliye olan Vatan: Kızım için daha gür bir sesle mücadele etmeye devam edeceğim
Sayfa Başına Git