ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 21.04.2026 12:31 21 Nisan 2026 12:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.04.2026 12:44 21 Nisan 2026 12:44
Okuma Okuma:  2 dakika

Devlet Bahçeli: Okul kapısında bekleyecek güvenlik görevlisi çözüm değil

Partisinin grup toplantısında gündemi değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Urfa ve Maraş’taki okul saldırılarının yalnızca bir asayiş sorunu olarak görülemeyeceğini söyledi, erken seçim tartışmalarını ise “yersiz” buldu.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Urfa ve Maraş’taki okul saldırılarının yalnızca bir asayiş meselesi olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Bahçeli, olayların çocuklar üzerindeki baskılar, aile bağlarındaki zayıflama, okul ortamı, dijital mecralar ve toplumsal değerlerdeki aşınma gibi başlıklarla birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

“Çocukları değil, onları bu hale getiren sistemi konuşun”
17 Nisan 2026

"Çözüm yalnızca adım başı duvarlara asılacak kameralar değil"

Dijital platformların artık sadece bir iletişim alanı olmaktan çıktığını ifade eden Bahçeli, bu mecraların şiddeti özendiren, suçu meşrulaştıran ve çocukları olumsuz etkileyen bir yapıya dönüştüğünü savundu.

"Çözüm, yalnızca okul kapısında bekleyecek güvenlik görevlisinin varlığı değildir. Çözüm yalnızca adım başı duvarlara asılacak kameralar değildir. Hadise vuku bulduktan, canlarımız yuvalarından uçtuktan sonra pansuman tedbirler sıralamak bizim meşgalemiz değildir. Mesele daha derindedir, mesele daha vahimdir, mesele daha geniştir"

Siverek’teki okul saldırısı ne söylüyor?
Siverek’teki okul saldırısı ne söylüyor?
15 Nisan 2026

"Ortak bir çocuk koruma mimarisi"

Bahçeli, konuşmasında şunları sıraladı:

"Siyaset kurumu bu meselede çekişme dili üretmemelidir"

"Akademi sahici bilgiyle yol göstermelidir"

"Bürokrasi kurumlar arası eşgüdümü güçlendirmelidir"

"Aileler evlatlarının iç dünyasına daha dikkatle bakmalıdır ve ailelerin dijital farkındalık kapasitesi artırılmalıdır"

"Medya acıyı çoğaltan bir yayıncılık anlayışından uzak durmalıdır"

"Silaha erişim, şiddet dili, akran zorbalığı, dijital radikalleşme ve toplumsal yalnızlaşma tek tek dosyalar halinde değil, ortak bir çocuk koruma mimarisi içinde değerlendirilmelidir."

Eskişehir'de su tarifesi şikâyeti sonrası CHP'li Ayşe Ünlüce hakkında soruşturma izni istendi
Eskişehir'de su tarifesi şikâyeti sonrası CHP'li Ayşe Ünlüce hakkında soruşturma izni istendi
20 Nisan 2026

Bahçeli'den erken seçim açıkaması

Konuşmasında seçim tartışmalarına da değinen Bahçeli, ara seçim ve erken seçim çağrılarını eleştirdi. Bu taleplerin yersiz olduğunu belirten Bahçeli, Türkiye’nin istikrarının tartışmaya açılamayacağını ve seçimlerin zamanında yapılacağını ifade etti.

"Son günlerde hiç durmadan yinelenen vakitsiz seçim çağrısı; basiretsiz muhalefetin ayak oyunlarıdır. Seçim diye tutturanlar, milletin derdiyle değil, kendi telaşlarıyla konuşmaktadır. Yersiz ve vakitsiz özgüven patlamaları yaşayıp ölçüyü kaçıranların Türkiye’nin gündemini tayin etmeye kalkması boş bir gayrettir"

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
MHP Devlet Bahçeli Okul Saldırıları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git