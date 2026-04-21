Devlet Bahçeli: Okul kapısında bekleyecek güvenlik görevlisi çözüm değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Urfa ve Maraş’taki okul saldırılarının yalnızca bir asayiş meselesi olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Bahçeli, olayların çocuklar üzerindeki baskılar, aile bağlarındaki zayıflama, okul ortamı, dijital mecralar ve toplumsal değerlerdeki aşınma gibi başlıklarla birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

“Çocukları değil, onları bu hale getiren sistemi konuşun”

"Çözüm yalnızca adım başı duvarlara asılacak kameralar değil"

Dijital platformların artık sadece bir iletişim alanı olmaktan çıktığını ifade eden Bahçeli, bu mecraların şiddeti özendiren, suçu meşrulaştıran ve çocukları olumsuz etkileyen bir yapıya dönüştüğünü savundu.

"Çözüm, yalnızca okul kapısında bekleyecek güvenlik görevlisinin varlığı değildir. Çözüm yalnızca adım başı duvarlara asılacak kameralar değildir. Hadise vuku bulduktan, canlarımız yuvalarından uçtuktan sonra pansuman tedbirler sıralamak bizim meşgalemiz değildir. Mesele daha derindedir, mesele daha vahimdir, mesele daha geniştir"

Siverek’teki okul saldırısı ne söylüyor?

"Ortak bir çocuk koruma mimarisi"

Bahçeli, konuşmasında şunları sıraladı: "Siyaset kurumu bu meselede çekişme dili üretmemelidir" "Akademi sahici bilgiyle yol göstermelidir" "Bürokrasi kurumlar arası eşgüdümü güçlendirmelidir" "Aileler evlatlarının iç dünyasına daha dikkatle bakmalıdır ve ailelerin dijital farkındalık kapasitesi artırılmalıdır" "Medya acıyı çoğaltan bir yayıncılık anlayışından uzak durmalıdır" "Silaha erişim, şiddet dili, akran zorbalığı, dijital radikalleşme ve toplumsal yalnızlaşma tek tek dosyalar halinde değil, ortak bir çocuk koruma mimarisi içinde değerlendirilmelidir."

Bahçeli'den erken seçim açıkaması

Konuşmasında seçim tartışmalarına da değinen Bahçeli, ara seçim ve erken seçim çağrılarını eleştirdi. Bu taleplerin yersiz olduğunu belirten Bahçeli, Türkiye’nin istikrarının tartışmaya açılamayacağını ve seçimlerin zamanında yapılacağını ifade etti.

"Son günlerde hiç durmadan yinelenen vakitsiz seçim çağrısı; basiretsiz muhalefetin ayak oyunlarıdır. Seçim diye tutturanlar, milletin derdiyle değil, kendi telaşlarıyla konuşmaktadır. Yersiz ve vakitsiz özgüven patlamaları yaşayıp ölçüyü kaçıranların Türkiye’nin gündemini tayin etmeye kalkması boş bir gayrettir"

