Devlet Bahçeli grup toplantısını oturarak yaptı, konuşmasını kağıttan okudu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısına katıldı.

Toplantıya 15 dakika geç gelen Bahçeli, yürümekte zorlanan bir görüntü verdi. Konuşmasını oturarak yaptı. Metni prompter yerine önündeki kağıttan okudu. Kürsüden inerken partililer yardımcı oldu.

Grup toplantısı sonrasında bir süre Meclis’te dinlendi. Gazeteciler de Bahçeli’nin yanından uzaklaştırıldı.

Bu sırada MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ile gazeteciler arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Doğan gazetecilere “Dışarı dışarı, gidin gidin” diye bağırdı. Basın mensuplarının tepkisi üzerine Doğan gazetecilerin yanından uzaklaştı.

Daha sonra gazetecilerin yanına gelen Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de basın mensuplarından anlayışlı olmalarını istedi.

Parti kaynakları gazetecilere Bahçeli'nin sıcak nedeniyle tansiyon hareketliliği yaşadığını söyledi. Bahçeli bir süre dinledikten sonra Meclis’ten ayrıldı.

Bahçeli Diyarbakır ve Mardin'de 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla konuşmasına başladı. Diyarbakır Barosunu hedef aldı:

Devam eden adli soruşturma mucibince yangının çıkış nedenleri tespit edilecek, hitamında gerekli hukuki tasarruf muhakkak yapılacaktır. Bu konuda biraz sabırlı olmak lazımdır.

Anız yangınını bahane ederek potansiyel nefretlerini dışa vuran, kinlerini deşifre eden her kim ya da kimler varsa tescilli Türkiye muhalifi ve milli birlik muarızıdır.

Diyarbakır Barosu’nun 22 Haziran’da yaptığı açıklamada, sosyal medya aracılığıyla Kürt kökenli kardeşlerimize hakaret ve nefret içerikli paylaşımlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilmiştir.

Hiçbir Türk vatandaşı böylesi bir fahiş ve feci yanlışın içinde olamaz. Hiçbir sağduyu ve vicdan sahibi Türk vatandaşı bu tip ayırıcı ve bölücü bir komplonun kıyısında köşesinde, yanında yöresinde yer alamaz.

Sosyal medyada tedavüle sokulan kara kampanyanın, müfteri ve müfsit ifadelerin failleri bu milletin zaten evladı olarak görülemez. Ancak Diyarbakır Barosu’nun sivri ve sipariş açıklamasıyla hangi emel ve hedefleri canlı tutmak istediği de gözden uzak tutulamaz.

Anız yangınını fırsat bilip bin yıllık kardeşliğimizi ateş altına almak isteyen provokatörler az çok bellidir, fakat onların şirret oyunlarını bozmak ise hepimize düşen milli bir ödevdir.