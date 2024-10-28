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Yayın Tarihi: 28 Ekim 2024 14:59
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2024 15:24
2 dk Okuma

Bahçeli’ye göre “Kürt Sorunu yok”

Devlet Bahçeli, "Terör ve bölücülüğü sadece hayatımızdan değil, milli hafızadan da söküp atma hedefinden cayma, sapma ve savrulma söz konusu değildir”dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görselde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir kürsüde konuşma yaparken görülüyor. Bahçeli, siyah takım elbise ve mavi desenli bir kravat giymiş, ciddi bir ifadeyle konuşmasını sürdürüyor. Arka planda MHP'nin simgesi olan kırmızı beyaz renkli bayrak dikkat çekiyor. Yüzünde ve gözlerinde derin bir kararlılık ve tecrübe ifadesi var. Fotoğraf, Bahçeli’nin bir parti grup toplantısında veya resmi bir açıklama yaparken çekilmiş gibi görünüyor. Fotoğrafın genel havası, siyasi bir konuşma veya basın açıklaması anını yansıtıyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İmralı Cezaevi'nde tutulan PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Meclis'e davet etmesinin ardından bir açıklama daha yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sürece dair mesaj verdi.

Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır" dedi ve şöyle devam etti:

"Terör ve bölücülüğü sadece hayatımızdan değil, milli hafızadan da söküp atma hedefinden cayma, sapma ve savrulma söz konusu değildir. Şayet buna direnç gösterilirse, eski usul mücadele stratejilerinden çok daha sert, seri ve şiddetli yöntemlerin devreye alınması mukadder hale gelmeli, hiç kimsenin de gözünün yaşına bakılmamalıdır."

*Devlet Bahçeli geçen haftaki partisinin grup toplantısında, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" demişti. . Bahçeli ikinci açıklamasında ise, "Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir" demişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Bahçeli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında ise "Kürt sorunu yoktur” dedi.

Bahçeli özetle şöyle dedi:

"Güney Kürdistan tanımıyla kuzeyini tescilleme arayış ve çabasına girenlerin son şanslarını kullanmaktan özenle imtina etmeleri, ısrarla ayrıştırıcı ve bölücü üsluba sarılmaları hezeyan olmakla birlikte; sahte demokrat, sanal özgürlük ve temelsiz halklar ezberlerini hurdaya çıkarmaktadır.

"Ülkemizin komşu coğrafyaları kaynayıp kaosa sürüklenmişken, milli birlik ve kardeşlik tebliğimize direnenler, hala ve inatla terör diline saplanıp kalanlar doğru yolda değildir, sabır ve sebat eşiklerini zorladıklarını görmek mecburiyetindedir.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin etnik veya mezhebi bir ağırlığı ve açmazı da yoktur. Var olan sorun bölücü terör sorunudur, kaldı ki bu ihanetin kökü muhakkak surette kazınacaktır. TUSAŞ tesislerine kadar gelip beş kardeşimizi şehit eden teröristlerle, bölücü terör örgütüyle, terörizm patentini kontrolünde tutan bölgesel ve küresel odaklarla yollarını ayırmayan kim ya da kimler varsa demokrasi ve insanlık düşmanlığı ortak paydasında buluşmaları mutlak bir akıbettir. Terör ve bölücülüğü sadece hayatımızdan değil, milli hafızadan da söküp atma hedefinden cayma, sapma ve savrulma söz konusu değildir. Şayet buna direnç gösterilirse, eski usul mücadele stratejilerinden çok daha sert, seri ve şiddetli yöntemlerin devreye alınması mukadder hale gelmeli, hiç kimsenin de gözünün yaşına bakılmamalıdır."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
süreç Devlet Bahçeli dem parti TUSAŞ saldırısı 29 Ekim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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