En beğenilmeyen lider Devlet Bahçeli

Yöneylem Araştırma Şirketi 26-30 Haziran tarihleri arasında 2 bin 400 kişi ile görüşerek "Siyasetçilerin Beğeni Düzeyleri" ölçümü yaptı. +/- 2 hata payı öngörülen araştırmaya göre en beğenilen lider Mansur Yavaş oldu. Araştırmaya katılanlara, liderleri beğeniyorum, beğenmiyorum, ne beğeniyorum ne beğenmiyorum ya da tanımıyorum şeklinde değerlendirmeleri istendi.

Araştırmaya katılanların beğenmediğini söylediği liderler arasında Devlet Bahçeli Yüzde 61,5 ile ilk sırada yer aldı. Sıralamada Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,6 ile ikinci sıraya yerleşti.

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En yüksek beğeni oranına erişen ise yüzde 52,2 ile Mansur Yavaş olurken İkinci sırada Ekrem İmamoğlu ve üçüncü sırada Özgür Özel yer aldı.

Araştırmanın ilginç sonuçlarından biri ise katılımcıların Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ilgili sorulara verdikleri yanıtlar oldu. Katılımcıların yüzde 20,6 sı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı yüzde 14,6 sı ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tanımadığını söyledi.

(Mİ)