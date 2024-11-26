Özgür Özel’den Bahçeli’ye yanıt: Anneler ağlamayacaksa biz varız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, gündemdeki birçok konuya dair sert eleştirilerde bulundu. Konuşmasında öğretmenlerin haklarından deprem bölgesindeki sorunlara, kayyuım uygulamalarından asgari ücret tartışmalarına kadar geniş bir yelpazede önemli mesajlar verdi.

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Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Kayyum uygulamalarını sert bir dille eleştiren Özel, bu uygulamanın demokratik siyasetin ruhuna aykırı olduğunu belirtti. Özel, “Kayyum siyaseti, bir demokrasi meselesidir. Eğer bir kişi terörle ilgiliyse, mahkeme kararını verir ve belediye meclisi içinden biri seçilir. Ancak bugün kayyum atanıyor, yarın aynı uygulama başka partilere de yapılabilir” diyerek, bu sürecin hukuksuzluğuna vurgu yaptı. CHP ve diğer muhalefet partilerinin kayyum düzenlemesine karşı ortak bir yasa teklifi hazırladığını hatırlatarak, “Kayyum ne CHP’nin işidir ne de diğer partilerin. Bu demokrasi meselesidir ve 10 parti olarak bu konuda birlik olduk” dedi.

Öğretmenlerin hakları

Özel, öğretmenlerin ekonomik durumunu ve atanamayan öğretmenlerin sorunlarını gündeme taşıdı. “Bu iktidar, öğretmenlerin maaşlarından 15 çeyrek altın çaldı. Bugün en düşük öğretmen maaşı, ancak 8 çeyrek altın ediyor” diyen Özel, öğretmenlerin istihdam biçimindeki eşitsizliklere ve düşük maaşlarına dikkat çekti. Eğitim sisteminden memnuniyetsizliğin yüzde 80 seviyelerinde olduğuna vurgu yapan Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, atanamayan öğretmen sorunu kalmayacak” dedi.

“Hatay’da söz verilen konutların sadece yüzde 10’u yapıldı”

Depremzedelere verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden Özel, özellikle Hatay’daki durumun vahim olduğunu söyledi. “Sayın Erdoğan, seçim öncesi ‘650 bin konut yapacağım’ dedi ama şu ana kadar yapılan konutların oranı yüzde 20. Hatay’da ise bu oran yüzde 10. İnsanlar çadırlarda ve konteynerlerde yaşamaya devam ediyor” diyerek, bu süreçte hızla önlem alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca yerinde dönüşüm desteklerinin artırılmasını talep ederek, “750 bin lira krediyle ev yapmak artık mümkün değil, bu rakamın en az iki katına çıkarılması gerekiyor” dedi.

Madencilerin Direnişi

Nallıhan’da maden işçilerinin direnişine destek veren Özel, Çayırhan Termik Santrali ve maden işletmesinin yeniden özelleştirilmesine karşı çıktı. “Altın yumurtlayan tavuğu kesmek isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Devlet kazansın, işçi kazansın, halk kazansın. Bu madeni yeniden özelleştirerek yandaşlara peşkeş çekmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“30 bin liranın altında asgari ücreti kabul etmiyoruz”

Asgari ücretin artırılmamasını eleştiren Özel, hükümetin enflasyonla mücadelede başarısız olduğunu vurguladı. “11 aydır asgari ücrete zam yapılmıyor. Neden fiyatlar hala yüksek? Biz, 2025 yılı için asgari ücretin ilk altı ayda 30 bin lira, ikinci altı ayda enflasyon farkıyla düzenlenmesini öneriyoruz” dedi. Küçük esnaf ve KOBİ’lere destek verilerek bu düzenlemenin kolayca yapılabileceğini savundu.

Bahçeli’ye yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Halk TV başta olmak üzere medya organlarını hedef alan açıklamalarına sert yanıt veren Özel, “Basını tehdit etmek, gazetecilere yönelik baskı oluşturmak kabul edilemez. Bugünden sonra bir gazetecinin saçının teline zarar gelirse sorumlusu Devlet Bahçeli’dir” dedi. Özel şunları söyledi:

“Sayın Bahçeli geçen ay bir açıklama yaptı. O açıklamasının arkasında durduğunu defalarca söyledi. Bugün de söyledi. O konuda da bizimle ilgili söyledikleri konusunda da konuşmanın sonunda bir şeyler söyleyeceğim. Ama ben geçen hafta şöyle bir şey yaptım. Bu Bahçeli’nin söyledikleri var, bizim de bir hattımız var. Biz ne diyoruz? ‘Şehit gelmeyecekse, annelerin gözyaşı dinecekse, Meclis odaklı, samimi, şeffaf ve toplumsal mutabakata dayalı bir iş olacak, bütün partiler içinde olacak, biz de oluruz’ diyoruz. Ama ‘Toplumsal mutabakatta bir kırmızı çizgimiz var’ diyoruz. O da şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakarız. Onlar ‘olur’ diyorsa ‘olur’ deriz. Böyle yapıyorlarsa ‘olmaz’ deriz. Onların rızası olmayan hiçbir iş yapmayız diyoruz. Geçen hafta daha önce Sayın Genel Başkan Yardımcım, Gölge Milli Savunma Bakanımız Yankı Bağcıoğlu, 34 şehit ailesine ve Gazi Derneği’ne gitti. Geçen hafta Ankara’daki ikisi dernek biri vakıf, polislerin, terörle mücadelenin ve muharip gazilerin derneklerine ve vakıflarına gittik. Üçünün özelliği, kamu yararına çalıştığı için devlet tarafından belge verilen ve devlet tarafından Milli Savunma Bakanlığı’nın verdiği binada oturan, devletten yaptıkları hizmetler için katkı alan, ödenek alan üç derneği ziyaret ettim, canlı yayında basın toplantısı yaptım, başkanları yanlarımdaydı.”

Erdoğan’a çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a pazar fiyatlarıyla ilgili eleştiriler yönelten Özel, “Başbakanlığından beri pazara uğradığı yok. Erdoğan, Tarım Kredi marketinden üç yıl önce 4,5 liraya aldığı gofret, bugün 35 lira. Fiyatlara sıfır ekledin, maaşlardan sıfır attın. Gidip aynı alışverişi yapsın da fişini görelim” diyerek, halkın alım gücünün ne kadar düştüğüne dikkat çekti.

“Yoksul annelerin umutlarını kapatamazsınız”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kreşleri kapatmaya yönelik girişimlerine tepki gösteren Özel, “Belediyelerimizin açtığı kreşler, yoksul annelerin tek umudu. Kreşleri kapatmaya çalışmak kadınları sosyal hayattan ve iş hayatından koparmak demektir. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

(EMK)