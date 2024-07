Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 2015-2016 yılları arasında Ankara, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, Mersin ve Mardin’de katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmalar nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" iddiasıyla açılan davanın 13'üncü duruşması Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Demirtaş, duruşmaya tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Demirtaş'ın avukatları ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Ali Bozan duruşmada hazır bulundu.

Demirtaş'ın ailesi de Diyarbakır Adliyesi'nden SEGBİS'i üzerinden duruşmayı takip etti.

MA’nın haberine göre; Savcının önceki celse ceza talebiyle verdiği mütalaasına karşı savunma yapan Demirtaş, mütalaanın kopyala-yapıştır olduğunu, mütalaada hukuk adına tek bir satırın bulunmadığını belirtti.

Selahattin Demirtaş’ın Kobanê Davası'ndaki savunması kitap oldu

“AİHM'de 14'üncü madde ihlali çıkacak”

Davanın siyasi olduğunu vurgulayan Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir tarafta Kürt terörist Selahattin Demirtaş bir tarafta devlet. Burada devlet Selahattin Demirtaş'a karşı karşıyayken tabii ki devletten yana bir karar çıkacak. Bu nedenle siyasi amaçlıdır bu dava. AİHM'de 14'üncü madde ihlali çıkacak. 7 yıldır bu dava sürüyor. Devlet işkence de yapmış olsa iddia makamına göre Selahattin Demirtaş bu bedeli ödemelidir.

“Kürt dememin nedeni şudur: Irkçı bir siyasetçi olsam Ankara'nın göbeğinde birini öldürtsem yetmez, bunun üzerine tehdit etsem bana dava bile açmazdınız, tam tersi hepiniz beni korurdunuz. Faşist bir siyasetçi olsaydım, yargı beni korurdu. Ama Kürt siyasetçi olduğum için eleştiri hakkını kullandığım için yargılanıyorum. Sadece konuşmalarımdan dolayı 55 yıl ceza verildi.

KOBANÎ DAVASI Demirtaş: Bu iddianameyi Erdoğan yazdı

“Erdoğan 143 kez bana ‘terörist’ dedi”

“Tahir Elçi'yi, Hrant Dink'i öldüren katiller serbest bırakıldı. Selahattin Demirtaş 55 yıl ceza aldı. Bir kadını katletmiş bir erkek olarak çıksaydım en fazla 25 yıl ceza alırdım. Kürt siyasetçi Selahattin Demirtaş değil de Pınar Gültekin'i öldürmüş bir erkek olarak çıksaydım 25 yıl ceza alırdım. Musa Orhan bir kadına tecavüz etti. Birgün bile ceza almadı. Bana verilen 55 yıl cezalarında tek bir iyi hal bile uygulanmadı.

“Türk yargısı bariz bir şekilde bize ayrımcılık yapıyor. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu olsaydım bir kuryeyi öldürseydim para cezası alacaktım. Bana hakaret edenlere yargı aynı muameleyi yapmış mı? 143 kez Cumhurbaşkanı Erdoğan bana 'Katil terörist' demiş.

Selahattin Demirtaş’ın Kobanî Davasındaki beyanının tamamı (2-4 Ocak)

“Terörist sizin babanızdır”

“Soylu 50'den fazla 'Katil' demiş bana. 'Bunlar suç değil' diyorsanız ben de 'Seri katil' demişim, 'Türkiye Cumhuriyeti seri katil' demişim neden yargılanıyorum? Yargı, bana hakaret edenlere yargı aynı muameleyi yapmış mı? Olcay Kılavuz bana defalarca 'Katil terörist' dedi.

“Tek birine dava açtıramadık. Olcay Kılavuz'u yargıçlar savcılar özellikle korudular. Ülkü ocakları denen yapı 'terörist Selahattin Demirtaş' pankartı açtı. Avukatlarımıza o pankart hakkında işlem yaptıramadı. Haftalarca asılı kaldı. Beştaş gibi, 'Terörist sizin babanızdır' diyorum.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN SAVUNMASI "24 Haziran Seçimlerinin En Büyük Hilesi Cezaevinde Tutulmamdı"

“Durduk yere mi ‘katil’ dedim?”

"Hükümetin yargı organlarını eleştiririm. Daha ağır cümle kurma hakkım vardır. O dönem ne yaşanmış, bu adam durduk yere mi bağırmış, 'Katil' demiş, sivillere işkence mi yapılmış? Var mı böyle bir iddia diye baksaymış. Tekrar göstereceğim önceki celse gösterdiklerimi. Durduk yere iftiramı atmışım. Durum dururken celallenmiş miyim yoksa o konuda bir şeyler oluyor ve ben o acıları anlatmaya çalışıyorum.

ADALET, SİYASET VE HUKUK: KOBANÎ DAVASI Kobanî davası kronoloji (14-17. Blok Duruşmalar)

“Faşist olsaydım takipsizlik verirdiniz”

“Bize oy veren insanlar başta olmak üzere insanları baskı altından kurtarmaya çalışıyorum. Bunu anlamaya çalışılsaydı bu iddianame hazırlanmazdı. Mesela mafya bozuntusu Alaattin Çakıcı olsaydım, Kılıçdaroğlu'nu ölümle tehdit etseydim, hakkında ne kadar verilirdi? Ana muhalefet liderini ölümle tehdit etti. Bir soruşturma dahi açılmadı.

Sedat Peker denilen zat olsaydım, şunu demiş olsaydım: 'Dünyanın şah damarını keserek oluk oluk kan akıtacağız' deseydim Rize’de faşist bir Türk ırkçısı olsaydım, Kürt siyasetçi olmasaydım bana takipsizlik kararı verirdiniz. Daha sonra ne dedi Peker? 'Biz bunları devletin koordinesinde yaptık, bunları bizden istediler' dedi. Bir kişi soruşturma açmaya cesaret edemedi. Farkımız nedir Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı ile? Ben Kürt siyasetçiyim, onlar mafya ve ırkçı.

“Herhalde Türk devleti onları koruyacak, beni değil. Ama problem şurada: Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben vergi veriyorum, onlar vergi de vermiyor. Vergi kaçırıyor, adam vuruyor, uyuşturucu kaçırıyorlar. Bunları yaparken de devleti arkasına alıyorlar. Ben bugüne kadar trafik cezası dahi aldığımı hatırlamıyorum. Hukukçuyum, yasaları eleştirsem de saygılıyım. Yasaları değiştirmek için mücadele etsem de saygılıyım.

ADALET, SİYASET VE HUKUK: KOBANÎ DAVASI "Qılapılo*" edilmeye çalışılan bir dava

"'Irmağını akışına ölürüm' diyip, peşkeş çekmedim"

“Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir devlet organına, işleyişine zarar verecek bir şey yapmadım. 12 yıl yasama meclisinde çalıştım. Hem yargı ayağında adliyelerde mahkeme salonlarından bulundum hem de yasama ayağında yasa koyucu görevinde Meclis'te bulundum. Mesela 'Irmağının akışına ölürüm Türkiyem' diyerek, ırmaklarını yabancılara satmadım.

“Ben böyle bir Türk ırkçısı, milliyetçisi değilim. 'Irmağının akışına ölürüm Türkiyem' diyerek, Karadeniz’in bütün ırmaklarına HES yapıp, milliyetçi müteahhitlere peşkeş çekmedim. ‘Irmağının akışına ölürüm’ diyerek zenginlikleri Kanadalılara satmadım. Bunlar ne iş? Bunları yapanlar devleti koruyor, biz devleti bölüyoruz, zarar veriyoruz öyle mi?

Demirtaş savunmasını bitirdi: Özgür günlerde buluşacağız

"Peker'e ceza vermiyor musunuz, bana veriyorsunuz"

"Sedat Peker attığı twitte: 'Oluk oluk kan akıtacağız' sözlerinden 'Habersizdik' diyemezsiniz. O dönemden birkaç gün önce yaptığım telefon görüşmelerinde çıkacaktır HTS kayıtları. 'Kanla ilgili söylemiş olduğum olayların hepsi, söylendiği dönemde hükümetin lehinedir. Çünkü o zaman korku iklimi oluşturmak lazımdı' diyor. Bunu söylediği zaman benim bu konuşmaları yaptığım zamandı.

"Hendek-barikat dönemi, Ankara Gar ve Suruç Katliamı yaşandığı zaman, bu adam bu görevi almış. Kirli olan bu adam, 'Baskı iklimi yarat' denilerek hükümetten talimat almış. Ben bunu durdurmak isteyen bir siyasetçi olarak, siyaset yapmaya çalışıyorum. Sedat Peker’e ceza vermiyorsunuz bana konuşmalarımdan dolayı 55 yıl ceza veriyorsunuz öyle mi?

DEMİRTAŞ'IN SAVUNMASINDA ÜÇÜNCÜ GÜN Demirtaş: Müdahalelerle Karşılaşmasaydık Belki Barış İçinde Yaşamaya İnanç Artacaktı

"Herkes Türklük Sözleşmesi'ni okumalı"

“Barış Akademisyenleri 'Kan dursun' diye ortak bildiriye imza attılar, hâlâ çoğu işsiz, üniversiteye dönemiyorlar. Neden? O akademisyenlerden Barış Ünlü, 'Türklük Sözleşmesi' diye bir kitap yazdı, tavsiye ederim. Herkesin okumasında fayda var. Yazan Kürt değil. Barış Ünlü, 'Türklük Sözleşmesi'nde neyi inceliyor?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana adı konulmamış, zimmi bir sözleşme var. Bu sözleşmenin görünmeyen maddeleri var. Örneği TCK’nın birinci maddesi görünmez. Denir ki burada: 'Devlet kendini korumak için her türlü suçu işler ve cezalandıramazsın devleti.' Bu görünmeyen bir maddedir.

“Türklük Sözleşmesi’nde görünmeyen maddelerden oluşuyor. 'Devletin resmi ideolojisi herkes Türktür, herkesin ana dili Türkçedir, biz Orta Asya’dan at sırtında geldik, atalarımız dedelerimiz birdir, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes Türk'tür, devlet yek vücuttur, biz ordu milletiz, bir Türk dünyaya bedeldir, Türk isen övün değilsen biat et' sözleşmesini imzalayan herkes etnik farkındalıklarına bakılmaksızın devlet nazarında her şey olabilir. Kritik noktalar hariç her yere gelebilirsiniz."

DEMİRTAŞ'IN SAVUNMASINDA İKİNCİ GÜN Demirtaş: Çözüm Süreci Başarısız Olursa Hesabı Bizden Soracaklarından Emindik

"Ben 'Devlet' deyince neden suç oluyor?"

2016 yılında Cizre bodrumlarında yaşanan katliama ait fotoğrafları gösteren Demirtaş, şöyle devam etti: "Duvara yazmışlar 'Katliam yaptık, emri senden aldık uzun adam', 'Ne güzel oynuyorduk hemen öldünüz', 'Türk isen övün değilsen itaat et'. Boşalttığı Kürt'ün evine bunlar yazıldı. Devlet bunu yazdı ve ben de bu devleti eleştirdim. Bu işkenceyi yapan, duvar yazılarında 'Devlet geldi' yazıyor.

Ben 'Devlet' deyince neden suç oluyor? Taybet İnan 7 gün boyunca cenazesini yerden almak için yalvardım. 'Kadının cenazesi ailesinin gözünün önünde çürüyor' dedim. Bunu yapan Türkiye Cumhuriyet devletidir, onun görevlileridir, bunun hakkını savunan Selahattin Demirtaş suçlu öyle mi? İnsanlık onuru burada 7 gün yattı. Buna karşı ses çıkardığım için ceza mı vereceksiniz? Ben insanlık onurunu korumaya çalıştım. Sizler de bunun için ceza verecekseniz bu mafya düzeni sürüp gidecek."

DEMİRTAŞ'IN SAVUNMASINDA iLK GÜN Demirtaş: Bakan, Referandumda "Evet" Dememiz İçin İmralı'dan Yazı Getirdi

"Savunmama müdahale ediyorsunuz"

Demirtaş, savunmalardan oluşan kitaptan özel hareket röportajını okuduğu sırada hakim, "Kitabın ismini verin burada okumanıza gerek yok" dedi. Demirtaş, "Ne kitabı bunlar savunma, burada yazılanlar size ağır mı geldi?" diye sordu. Salondakiler bu durumu alkışlayınca hâkim, "Burası miting alanı değil" diye konuştu.

Demirtaş, hakime "Konforlu bir alanınız var, sözümü keserek siz benim savunmama müdahale ediyorsunuz. Savunma kitaptan okunmaz diye bir kural mı var?" diye sordu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ ANKARA'DA DURUŞMADA "Birileri Savcıları Arayıp, ‘Dosya Diyarbakır’da Birleşecek’ Dedi"

"Devleti seviyorsanız çeteleri yargılarsınız"

Demirtaş, savunmasını şöyle tamamladı: "144 fezleke, 140'tan fazla iddianame ile yargılandım yıllardır hapis yatıyorum, 55 yıl ceza aldım. Adaleti sağlaması gereken yargı devletin adaletsizlik aparatına dönüşmüş durumda. Bizim içeride yıllarca tutulmamız hukukun katledilmesinin faturası topluma da kesiliyor.

Sırf Demirtaş, Kavala içeride kalsın diye yurttaşın cebinden iki maaş çıkıyor. Tabiri caizse bedelli hapis yatıyoruz. Bedelini de sizler ödüyorsunuz. Neden? Tarikatlar parayla devleti soysun, mafya düzen devam etsin diye. Yargı eliyle Türkiye'yi çökerttiler.

"Milliyetçi devlet yanlısı kişiler, devleti çökerttiler. Yargı adaletin çökertilmesiyle toplumsal bir yozlaşma da vuku buldu. Fuhuş, uyuşturucu... İktidar sandıkla nasıl geldiyse sandıkla da gidecek. Bugün cezaevinden sesleniyorum, yarın bakarsınız iktidar olarak sesleneceğim. Selahattin Demirtaş olarak bir gün Türkiye Cumhuriyeti devletini ben yöneteceğim, biz yöneteceğiz. Devran döndüğünde intikamcı davranmayacağız, ama bütün bunların hesabını soracağız. Benim cezalandırmam ahlaken de size doğru gelebilir; ama devleti seviyorsanız çetelerin siyasi beklentileri doğrultusunda hareket etmektense onları yargılarsınız."

Demirtaş'ın konuşması ardından avukatlar esasa dair savunma yaptı. Savunmaların ardından mahkeme, kararını açıkladı.

Mahkeme, Demirtaş'a TCK 301'den (Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak) 1 yıl 6 ay, TCK 216'dan (Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek) suçlamasından 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Demirtaş'a toplamda 3 yıl hapis cezası veren mahkeme, daha sonra takdir indirimi yaptı ve cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü.

(RT)