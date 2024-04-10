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Yayın Tarihi: 10 Nisan 2024 15:59
 ~ Son Güncelleme: 10 Nisan 2024 16:05
2 dk Okuma

Selahattin Demirtaş’ın Kobanê Davası'ndaki savunması kitap oldu

“Onurlu Yaşam Davası” ismiyle basılan kitaba okuyucular ücretsiz uluşabilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Selahattin Demirtaş’ın Kobanê Davası'ndaki savunması kitap oldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Kobanê Davası'ndaki savunması kitap oldu.

“Onurlu Yaşam Davası” adıyla basılan kitap, Demirtaş’ın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde esasa dair 8 gün süren beyanını içeriyor.

Kitap bugün saat 19.00’da Demirtaş’ın internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Kitaba isteyen okuyucular ücretsiz olarak uluşabilecek.

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Dava sürerken babasını kaybetmişti

Davanın 25 Aralık 2023 tarihinde görülen duruşmasına tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Demirtaş, savunmasına “7 yıldır tutsağım fakat ilk defa bana savunma hakkı veriliyor. Şimdiye kadar bazı soruşturmalarda farklı sebeplerden dolayı konuştum. İlk defa doğrudan savunma yapıyorum. Savunmamı heyetinize yapmıyorum. Çünkü bu saldırıların bir parçası da sizlersiniz. Fakat bizler savunmamızı halkımıza ve tarih için yapıyoruz. Heyetinizi tanımamam gerekiyor. Hakkımızda açılan bu dava siyasidir, bende bazen siyasi savunma yapacağım. Bu bir öç alma, bir siyasi davadır. Sizler çıkarlarınız için tutsak aldınız. Bugün de bu ülkenin çocukları, bu savaşta öldürülüyor. O çocukların acısını yaşıyor, kederini paylaşıyoruz” sözleriyle başlamıştı.

Demirtaş savunma sırasında, babasını Tahir Demirtaş’ı kaybetmişti. İçinde bulunduğu ‘siyasi rehinelik’ durumunu protesto eden Demirtaş, babasının cenazesine katılmak için Adalet Bakanlığı'na izin başvurusu yapmamıştı. Bu nedenle Demirtaş savunmasını babasına ithaf etti.

Demirtaş, IŞİD’in Kobanê’ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014’te gerçekleştirilen protestolar nedeniyle yargılanan 24’ü tutuklu 108 kişi arasında. Davasının karar duruşması 17 Nisan’da.

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(HA)

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