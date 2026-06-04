DEM Partili Özgül Saki’den Hene Ebuzeyneb için soru önergesi

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Konya’nın Meram ilçesinde 19 yaşındaki Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisi Hene Ebuzeyneb’in şüpheli ölümüyle ilgili İçişleri Bakanı’na yazılı soru önergesi verdi.

Saki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu önergede, Anayasa’nın 98. maddesi ile TBMM İçtüzüğü’nün 96. ve 99. maddeleri uyarınca İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yazılı olarak yanıtlamasını talep etti.

Soru önergesinde, Konya’da “Kafeler Caddesi” olarak bilinen bölgede bir kafede çalışan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hene Ebuzeyneb’in yaşamını yitirmesine ilişkin basına yansıyan bilgilere yer verildi. Ebuzeyneb’in, harçlığını çıkarmak için çalıştığı iş yerinin depo bölümündeki merdivenlerde mesai arkadaşları tarafından elleri arkadan bağlı şekilde asılı halde bulunduğu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ise genç kadının hayatını kaybettiğini tespit ettiği aktarıldı.

Cenazenin otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldığı belirtilen önergede, olayın şüpheli bulunması nedeniyle cinayet büro ekiplerinin soruşturma başlattığı, iş yerinde çalışanların ifadelerine başvurulduğu ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği bilgisi de yer aldı.

Saki, son yıllarda özellikle göçmen ve uluslararası öğrenci kadınların yaşamını yitirdiği şüpheli ölüm vakalarının kamuoyunda ciddi soru işaretleri yarattığını belirterek, etkin soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin tartışmalı hale geldiğini ifade etti.

Önergede, 2023 yılında Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın (Dina) şüpheli ölümü ve yargı sürecinin beraatle sonuçlanmasının da benzer kaygıları artırdığı hatırlatıldı.

Saki, İçişleri Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:

Hene Ebuzeyneb’in ölümüyle ilgili soruşturmada bugüne kadar hangi işlemlerin yapıldığı, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarının temin edilip edilmediği ve bu kayıtlarda herhangi bir bulguya ulaşılıp ulaşılmadığı soruldu.

Ayrıca kaç kişinin ifadesine başvurulduğu, gözaltı veya adli işlem olup olmadığı, otopsi sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığı ve ölüm nedeninin belirlenip belirlenmediği de sorular arasında yer aldı.

Saki, son beş yılda Türkiye’de göçmen, mülteci veya uluslararası öğrenci statüsündeki kadınlara ilişkin kaç şüpheli ölüm vakası kayda geçtiğini, bu vakalardan kaçında dava açıldığını, kaçında mahkûmiyet kararı verildiğini de sordu.

Önergede ayrıca, bu tür vakaların izlenmesine yönelik özel bir veri toplama ve takip mekanizmasının bulunup bulunmadığı ile Hene Ebuzeyneb’in ölümüyle ilgili Bakanlık tarafından yürütülen özel bir inceleme veya denetim sürecinin olup olmadığı da yer aldı.

Soruların tamamı şöyle: Hene Ebuzeyneb’in ölümüyle ilgili olarak başlatılan soruşturmada bugüne kadar hangi işlemler gerçekleştirilmiştir? Olayın meydana geldiği işyerinde bulunan tüm güvenlik kamerası kayıtları temin edilmiş midir? Kayıtlarda olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak herhangi bir bulguya ulaşılmış mıdır? Olayla ilgili kaç kişinin ifadesine başvurulmuştur? Gözaltına alınan veya hakkında adli işlem başlatılan kişi var mıdır? Hene Ebuzeyneb’in ölümüne ilişkin adli tıp incelemesi tamamlanmış mıdır? Tamamlandıysa ölüm nedeni nedir? Bakanlığınız kayıtlarına göre son beş yılda Türkiye’de göçmen, mülteci veya uluslararası öğrenci statüsündeki kadınların yaşamını yitirdiği kaç şüpheli ölüm vakası meydana gelmiştir? Bu vakaların kaçında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş, kaçında dava açılmış, kaçında mahkûmiyet kararı verilmiştir? Göçmen ve uluslararası öğrenci kadınların maruz kaldığı şiddet, kayıp ve şüpheli ölüm vakalarının izlenmesine yönelik özel bir veri toplama ve takip mekanizması bulunmakta mıdır? Hene Ebuzeyneb’in ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve kamuoyundaki soru işaretlerinin giderilmesi amacıyla Bakanlığınız tarafından yürütülen herhangi bir özel inceleme veya denetim süreci var mıdır?

(EMK)