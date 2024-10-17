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Yayın Tarihi: 17 Ekim 2024 16:01
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2024 16:06
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DEM Parti’li Saki, göçmen kadınların sorunları için Meclis Araştırması talep etti

Önergede, Azerbaycanlı Sona Yagubova’nın erkek şiddetine maruz kaldıktan sonra GGM’ye gönderildiği, şiddet faili erkeğin ise serbest bırakıldığı örnek olarak sunuldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti’li Saki, göçmen kadınların sorunları için Meclis Araştırması talep etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu önergeyle, göçmen kadınların erkek şiddetine karşı başvuru yollarını kullandıklarında Geri Gönderme Merkezleri'ne (GGM) sevk edilmesinin önlenmesi ve bu merkezlerde yaşanan hak ihlallerinin giderilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasını talep etti.

Önerge, Anayasa’nın 98’inci, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince hazırlandı.

GGM'lerdeki hak ihlalleri

Saki’nin önergesinde, Geri Gönderme Merkezlerinde göçmen kadınların sık sık işkence, kötü muamele, yetersiz beslenme, hijyenik olmayan koşullar ve sağlık hizmetlerine erişimin engellenmesi gibi ciddi hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Göçmen kadınların, erkek şiddetine maruz kaldıklarında şikayetçi olmaları halinde GGM'lere sevk edilmelerinin ciddi bir sorun teşkil ettiğine dikkat çekildi.

Sona Yagubova Vakası ve Gölge Raporun Bulguları

Önergede, Azerbaycanlı Sona Yagubova’nın erkek şiddetine maruz kaldıktan sonra GGM’ye gönderildiği, şiddet faili erkeğin ise serbest bırakıldığı örnek olarak sunuldu.

Ayrıca, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın Birleşmiş Milletler’e sunduğu raporda, şiddet mağduru göçmen kadınların şiddetten korunmak yerine geri gönderilme tehdidiyle karşı karşıya kaldıkları, şiddet sonrası destek hizmetlerine erişemedikleri ifade edildi.

Göçmen kadınların GGM’lerde karşılaştığı kötü muamele ve insan hakları ihlallerine dair avukatları aracılığıyla basına yaptığı açıklamalara da yer verilen önergede, hijyen sorunları, fiziksel şiddet, taciz ve hukuki hizmetlere erişememe gibi sorunların yaygın olduğu belirtildi. Özellikle göçmenlerin "gönüllü geri dönüş" adı altında zorla ülkelerine gönderildiklerine dikkat çekildi.

Meclis Araştırması Talebi

Saki, göçmen kadınların erkek şiddetine karşı başvuruda bulunduklarında GGM'lere sevk edilmelerinin önlenmesi, GGM'lerde insanca yaşam koşullarının sağlanması ve hukuki haklara erişimin garanti altına alınması için acil bir yol haritasının belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

İşkence, kötü muamele, cinsel taciz ve ayrımcılığa karşı etkin soruşturma süreçlerinin yürütülmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırması açılmasını talep etti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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