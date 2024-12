Dadgehê biryara girtina GOÇÎZDERê da

Danişîna biryarê ya doza girtina Komeleya Şopandina Koçberiyê (GOÇÎZDER) li 15emîn Dadgeha Hiqûqê û Esliyê ya Edliyeya Bakirkoy a Stenbolê pêk hat.

Parêzerên komeleyê û rêveber di danişînê de amade bûn.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê di danişînê parêzerê komeleyê Ahmet Baran Çelîk bi bîr xist ji ber ku rêveberên komeleyê bi îdiyaên “endamtiya rêxistinê” û “Propagandaya rêxistinê” tên darizandin lewma doza girtinê li komeleyê hatiye vekirin.

Her weha Çelîk got ku ev dozên derheqê endamên komeleyê de hatine vekirin bi beraetê biencam bûne û wiha domand:

“Di îdianameyê de beşên darayî hene ku bingeha îdianameyê ne. Lê tevahiya pereyan bi awayekî legal hatine şandin. Maqbûzên wan jî me pêşkeşî we kirin. Lê belê ji bo bingehê amade bikin, kes hatine krîmînalîzekirin.”

“Komele, ji bo sedemên koçberiyê û ji bo çareserkirina pirsgirêkên koçberan hatiye avakirin. Di vê çarçoveyê de alîkariyê ji Yekitiya Ewropayê (YE) digire. Weşanên derdixîne hene. Hinek têgehên di weşanê de weke hinceta girtinê hatine nîşandan. Hinek têgeh jî têgehên mexdûrên koçberiyê ne. Qeydên telefonan jî têkildarî jiyana wan a taybet de ne. Fikrên xwe yên şexsî dibêjin. Herî dawî jî di rêziknameya me de koçberiya navxweyî û derveyî bi eşkereyî tê gotin. Lê heta armanca me ya rêziknameyê jî di îdianameyê de xelet hatiye destnîşankirin. Dema em li van tevan dinêrin, dibînin ku şert û mercên ji bo girtina komeleyê çênebûne. Lewma em dixwazin biryara redkirinê were dayin.”

Dadgehê piştre biryara xwe aşkere kir û biryara girtina GOÇÎZDERê da.

(RT/AY)