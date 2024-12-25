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Yayın Tarihi: 25 Aralık 2024 10:28
 ~ Son Güncelleme: 25 Aralık 2024 12:01
2 dk Okuma

GÖÇİZDER karar duruşması: Dernek feshedildi

GÖÇİZDER hakkında açılan kapatma davasının karar duruşmasında, derneğin feshine karar verildi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
GÖÇİZDER karar duruşması: Dernek feshedildi

Zorla yerinden edilenlere dönük çalışma yürüten Göç İzleme Derneği (GÖÇİZDER) hakkında açılan kapatma davasının karar duruşması Bakırköy Adliyesi 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya dernek avukatları ve yöneticileri hazır bulundu.

MA'nın haberine göre; kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada söz alan dernek avukatı Ahmet Baran Çelik, derneğe kapatılma davasının açılmasının dayanağının dernek yöneticileri hakkında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan davalar olduğunu hatırlattı.

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Fakat dernek üyeleri hakkında açılan davanın beraat ile sonuçlandığını belirte Çelik, “İddianameye dayanak yapılan birtakım ana olguların ana başlığındaki mali kısımların tamamı legal para transferleridir. Buna dair makbuzlar da tarafımızca size sunulmuştur. Ancak dayanak yaratmak için kişiler kriminalize edilmiştir" dedi.

Derneğin faaliyetlerinden söz eden Baran, derneğin  yerlerinden göç etmek zorunda kalan kişilerin göç sebepleri ve sonrasında yaşadıkları sorunların giderilmesi üzerine çalışmalar yaptığını belirti.

Baran, devamında şunları söyledi: "Dernek çalışmaları doğrultusunda Avrupa Birliği (AB) yardımı da almaktadır. Çıkardığı yayınlar mevcuttur. Yayın içeriğindeki bazı ibareler kapatma gerekçesi yapılmıştır. Bir kısım ibareler göç mağdurların ibareleri olup onların söylemleri olarak yer almıştır. Telefon kayıtları ise onların özel hayatlarına ilişkindir. Kişisel görüşlerini yansıttıkları görüşmelerdir. Son olarak tüzükte iç ve dış göçler açıkça düzenlenmiştir. Tüzük amacı bile iddianameye yanlış geçirilmiştir. Bütün bunlara baktığımızda derneğin feshine ilişkin şartların oluşmadığı görülmektedir. Bu yüzden davanın reddine karar verilmesini istiyoruz.”

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, GÖÇİZDER’in feshine karar verdi.  Derneğin kapatma gerekçesi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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(RT)

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İstanbul
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