Cumartesi Anneleri/İnsanları: Birlikler ve Zeki Alabalık dosyasında cezasızlığa son verin

Cumartesi Anneleri/İnsanları, 1113. hafta buluşmasında 1995’te Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kaybedilen Abdulbaki Birlik, Kemal Birlik, Zübeyir Birlik ve Zeki Alabalık’ın dosyasını gündeme taşıdı.

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Galatasaray Meydanı’nda düzenlenen buluşmada gözaltında kaybedilenlerin fotoğrafları ve karanfiller taşındı. Cumartesi Anneleri/İnsanları adına hazırlanan basın açıklamasını kayıp yakını Ayşe Tepe okudu. Açıklamada, dosyadaki beraat kararlarının cezasızlık politikasının bir sonucu olduğu belirtilerek sorumluların yargılanması talep edildi.

Ayşe Tepe, 26 yaşındaki Kemal Birlik ile 34 yaşındaki Zeki Alabalık’ın Kızıltepe Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olduklarını ve cezalarını tamamlayacakları 29 Mart 1995’te tahliye edilmelerinin beklendiğini anlattı.

Kemal Birlik ile Zeki Alabalık’ın, tahliyelerinden önce ailelerine gönderdikleri mektuplarda kendilerini karşılamaya kalabalık gelmelerini istediklerini aktaran Tepe, Kemal Birlik’in babası Abdulbaki Birlik ile kardeşi Zübeyir Birlik’in tahliye günü cezaevine gittiğini söyledi.

Açıklamaya göre askerler tarafından cezaevi kapısından içeri alınan Abdulbaki ve Zübeyir Birlik’ten, tahliye edilmesi beklenen Kemal Birlik ve Zeki Alabalık’tan bir daha haber alınamadı.

Askerî bir araçla götürüldükleri anlatıldı

Ayşe Tepe, görgü tanıklarının dört kişinin cezaevinden ayrılmalarının ardından askerler tarafından takip edildiğini ve zorla askerî bir araca bindirilerek götürüldüğünü söylediklerini aktardı.

Birlik ve Alabalık ailelerinin yerel ve ulusal makamlara başvurmalarına rağmen soruşturmanın uzun süre ilerlemediğini belirten Tepe, aileler ile İnsan Hakları Derneği Mardin Şubesinin 2013’te yeniden savcılığa başvurduğunu söyledi.

Başvuruda, kayıpların Yurtderi köyündeki eski bir su kuyusunda olabileceğine ilişkin bilgiler doğrultusunda kazı yapılmasının talep edildiğini aktaran Tepe, savcılık kararıyla gerçekleştirilen kazıda çok sayıda insan kemiğine ulaşıldığını belirtti.

İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen kemiklerin Abdulbaki, Kemal ve Zübeyir Birlik ile Zeki Alabalık’a ait olduğunun tespit edildiği açıklandı.

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Bugün, tüm gerçeklere rağmen cezasızlıkla sonuçlandırılan dosyalardan biri olan Abdulbaki, Kemal ve Zübeyir Birlik ile Zeki Alabalık’ın dosyasını bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz. #CumartesiAnneleri1113Hafta https://t.co/dQalzU83FL — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) July 25, 2026

Tanık anlatımları soruşturma dosyasına girdi

Açıklamada, aileler ile İHD’nin dönemin Kızıltepe Jandarma Komutan Vekili Hasan Atilla Uğur ve diğer görevliler hakkında suç duyurusunda bulunduğu hatırlatıldı.

Kemal Birlik ve Zeki Alabalık ile aynı dönemde cezaevinde bulunan kişilerin soruşturma kapsamında verdikleri ifadelerde, Uğur’un Kemal Birlik’i tehdit ettiğini anlattıkları aktarıldı. Cezaevinde görev yapan bir tanığın da Uğur’un tahliyeden iki gün önce cezaevini arayarak Kemal Birlik ve Zeki Alabalık’ın tahliye tarihini sorduğunu savcılık ifadesinde söylediği belirtildi.

Beraat kararları istinafta değişmedi

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, aralarında dört kaybın da bulunduğu 22 kişinin kaçırılması ve öldürülmesine ilişkin suçlamalara yer verildi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından Hasan Atilla Uğur, dönemin Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Eşref Hatipoğlu, Jandarma Komando Bölük Komutanı Ahmet Boncuk, Başçavuş Ünal Alkan ve beş korucu hakkında dava açıldı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıkların beraatine karar verildi. Karara karşı yapılan istinaf başvurusu da reddedildi.

Cumartesi Anneleri/İnsanları, tanık ifadelerine ve dosyadaki delillere rağmen verilen beraat kararlarının dört kişinin kaybedilmesini ve öldürülmesini cezasız bıraktığını belirterek, hukuki mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

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Aileden adalet talebi

Buluşmada kayıp yakını Kudret İnan, Kemal Birlik’in kardeşi Çetin Birlik’in mesajını okudu.

Çetin Birlik mesajında, tahliye edilmesi beklenen kardeşini almaya giden babası ve diğer kardeşinden de bir daha haber alınamadığını hatırlattı. Dosyanın “faili meçhul” olmadığını belirten Birlik, sorumluların yargılanmasını ve hak ettikleri cezaları almasını istedi.

Açıklamaların ardından Galatasaray Meydanı’ndaki anıta karanfiller bırakıldı.

(NÖ)