Cumartesi Anneleri: Ferhat Tepe davasının takipçisiyiz

Cumartesi Anneleri/İnsanları, gözaltında kaybettirilen ve katledilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerinin bulunması ve yargılanması talebiyle sürdürdükleri eylemlerinin bin 112’nci haftasında da Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Bu haftaki eylemde, 28 Temmuz 1993’te gözaltına alınan ve ardından cenazesi bulunan Özgür Gündem Gazetesi Bitlis muhabiri Ferhat Tepe’nin (19) faillerinin yargılanması talep edildi. Çok sayıda kayıp yakını ve hak savunucusu, ellerinde karanfiller ve gözaltında kaybettirilenlerin fotoğraflarıyla eyleme katıldı.

Tepe’nin Bitlis merkezde silahlı ve telsizli 3 kişi tarafından kaçırıldığını anımsatan İkbal Eren, şunları söyledi: