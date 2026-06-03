Bakırhan, Savaş Buldan anmasında: Faili meçhuller aydınlatılırsa gerçek bir barış olur

İstanbul’da 2 Haziran 1994’te kaçırıldıktan sonra işkenceyle katledilen iş insanları Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay, ölüm yıldönümlerinde mezarları başında anıldı.

Savaş Buldan ve Behçet Cantürk cinayetleri

JİTEM tarafından kaçırılarak katledilen Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay için İstanbul’un Avcılar ilçesindeki Avcılar Mezarlığı’nda anma programı düzenlendi. Anmaya Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Meral Danış Beştaş, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Barış Anneleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

"Zelal Buldan'ın doğumgününü kutluyorum"

Anmada ilk sözü Adnan Yıldırım’ın kızı Leyla Yıldırım aldı. Yıldırım, kaybettirilenler ve katledilenler için adalet mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Ardından konuşan Meral Danış Beştaş, aradan geçen yıllara rağmen adaletin sağlanmadığını belirtti. Faillerin korunmaya devam ettiğini söyleyen Beştaş, faili meçhul cinayetlerin ve zorla kaybetmelerin halen aydınlatılmadığına dikkat çekti.

“Katiller yargılanmadı. Bu ülkede devlet istemediği için hâlâ kayıpları ve faili meçhul cinayetleri konuşuyoruz. Devlet isterse hiçbir suç cezasız kalmaz” diyen Beştaş, anmanın aynı zamanda farklı bir anlam taşıdığını da vurguladı. Beştaş, “Acının yaşandığı gün dünyaya gelen Zelal Buldan’ın doğum gününü kutluyor, iyi ki varsın diyorum” diye konuştu.

Pervin Buldan ise katledilen üç ismin geride üç önemli miras bıraktığını söyledi. “Bize Zelal’i, kanlı elbiseleri ve onurlu bir mücadele mirasını bıraktılar” diyen Buldan, cinayetlerle ilgili etkin bir yargılama yapılmadığını belirtti.

“Yargılama yapılmadı, soruşturma yapılmadı. Hiçbir katil cezalandırılmadı. ‘Kurşunu atan da yiyen de kahramandır’ diyen Tansu Çiller yargılanmadı. ‘Tuğlayı çekersem devlet yıkılır’ diyen Mehmet Ağar yargılanmadı. Katiller korundu, kahraman ilan edildi ve cinayetler devam etti” sözleriyle tepki gösteren Buldan, binlerce faili belli cinayetin hâlâ aydınlatılmayı beklediğini söyledi.

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul cinayetler biriminin geçmişte işlenen suçları da araştırması gerektiğini belirten Buldan, “Devletin geçmişte yaşanan cinayetleri aydınlatma ve hakikati ortaya çıkarma sorumluluğu vardır. Bu nedenle Adalet Bakanlığı’ndan somut adımlar bekliyoruz” dedi.

Türkiye’de yeni bir barış sürecinin konuşulduğunu hatırlatan Buldan, “Bu sürecin onurlu bir barışla sonuçlanmasını istiyoruz. Yıllardır babasının kemiklerini arayan Besna Tosun’a, barış için mücadele eden Sırrı Süreyya Önder’e ve yaşamını yitiren tüm arkadaşlarımıza sözümüz var. Hakikatleri Araştırma ve Yüzleşme Komisyonu kurulmadan gerçek bir barışın sağlanması mümkün değildir” diye konuştu.

"Failimeçhuller aydınlatılsın"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da katledilen üç ismin tek suçunun Kürt olmak olduğunu söyledi. “Savaş Buldan, Hacı Karay ve Adnan Yıldırım Kürt oldukları ve kimliklerine sahip çıktıkları için hedef alındı. Onlar gibi binlerce insan faili meçhul cinayetlere kurban gitti” diyen Bakırhan, faillerin ve cinayet emirlerini verenlerin kim olduğunun bilindiğini belirtti.

“32 yıl geçti. Katilleri ortaya çıkarın, adalet önünde hesap vermelerini sağlayın. Ailelerin yarasına bir nebze olsun merhem olun” çağrısında bulunan Bakırhan, barış sürecinin geçmişte yaşananları unutmak anlamına gelmediğini söyledi.

“Barış, Savaş’ı, Adnan’ı ve Hacı’yı unutmak değildir. Barış, bu katliamlarla yüzleşmek, faillerden hesap sormak ve karanlık sayfaları aydınlatmaktır. Faili meçhuller aydınlatılmadan gerçek bir barıştan söz edilemez” diyen Bakırhan, Adalet Bakanlığı’na geçmişteki tüm faili meçhul dosyalarının açılması çağrısında bulundu.

Bakırhan, “Savaş’a, Adnan’a, Hacı’ya ve faili meçhul cinayetlerde yaşamını yitiren binlerce insana söz veriyoruz. Bir gün bu dosyalar açılacak, gerçekler ortaya çıkacak ve sorumlular yargı önüne çıkarılacak” dedi.

Anma, katledilenler için yapılan dualar ve mezarlara bırakılan karanfillerle sona erdi.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER Zelal Buldan: En Çok Babama Teşekkür Ederim

(EMK)