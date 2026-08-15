COP31 için tarım arazileri asfaltlandı

Antalya’da kasım ayında yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde, EXPO Fuar Alanı’nın yanında tarım arazileri otoparka dönüştürülüyor.

Antalya Körfez Gazetesi’nden Ertuğrul Gün’ün haberine göre Aksu ilçesindeki alanda COP31 için yürütülen otopark çalışmasının yaklaşık yüzde 70’i tamamlandı. 300 dönümlük alanın yaklaşık 150 dönümünde dolgu ve asfaltlama çalışmaları sona ererken, kalan bölümde asfalt öncesi dolgu çalışmaları sürüyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya EXPO Center’da yapılacak.

Zirveye katılacak delegasyonların ve ziyaretçilerin ulaşım ve park ihtiyacını karşılamak amacıyla EXPO alanının karşısındaki yaklaşık 300 dönümlük arazide otopark yapılıyor.

Alanın yaklaşık 150 dönümlük kısmında dolgu tamamlandı ve zemin asfaltlandı. Aydınlatma direkleri de yerleştirildi. Kalan yaklaşık 150 dönümlük bölümde ise zemin hazırlığı devam ediyor.

Daha önce aynı bölgede başlatılan çalışmaların, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne (BATEM) ait birinci sınıf tarım arazilerini de kapsadığı bildirilmişti.

8 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, EXPO alanı ve çevresinde COP31 kapsamında yapılacak “otopark ve diğer altyapı imalatları” için bazı taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilmişti.

Kamulaştırma, Aksu’nun Solak Mahallesi’nde toplam 64 bin 635 metrekarelik tarım arazisini kapsıyor.

Tarım arazilerinin COP31 için otoparka dönüştürülmesi meslek örgütlerinin tepkisine yol açtı.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisler Birliği Antalya Şube Başkanı Ertuğrul Taştekin, yaklaşık 300 dönüm birinci sınıf tarım arazisinin otopark alanına dönüştürülmesinin iklim mücadelesiyle çeliştiğini söyledi.

Taştekin, “İklimi koruma iddiasıyla düzenlenen bir organizasyonun, binlerce yılda oluşan verimli tarım topraklarını yok ederek hazırlanması kabul edilemez” dedi.

“Toprağı korumadan iklim korunmaz” diyen Taştekin, iklim zirvesinin tarım arazileri üzerinde değil, doğayı ve üretimi koruyan bir yaklaşımla düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Türk Tarım Orman-Sen Antalya Şube Başkanı Cuma Mercan da daha önce yaptığı açıklamada tarım arazilerinin korunması gerektiğini belirterek, “COP31’e yakışan beton değil, yeşildir” diye konuştu.

COP31 hazırlıkları yalnızca otopark alanıyla sınırlı değil. 2016’da inşa edilen EXPO alanında kapsamlı inşaat ve çevre düzenleme çalışmaları yürütülüyor.

Alanının batısındaki bazı yapılar kaldırılırken bazı bölümler düzleştirildi. Yeni yapıların çelik konstrüksiyonları kuruluyor, yollar ve peyzaj alanları yenileniyor.

2016’da dikilen ve bölgenin iklim koşullarına uyum sağlamadığı belirtilen bazı ağaçlar kaldırılırken yeni ağaç ve çim ekimleri de yapılıyor.

Yetkililer, COP31 sonrasında EXPO alanının ulusal ve uluslararası fuarlarda kullanılacak bir merkez haline getirilmesini planlıyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin daha önce dönüşüm çalışmalarını değerlendirirken EXPO alanına “adeta talih kuşu konduğunu” söylemişti.

COP31 için yapılan hazırlıklar ise iklim krizinin tartışılacağı uluslararası bir zirve öncesinde verimli tarım topraklarının asfaltlanması nedeniyle eleştirilmeye devam ediyor.

COP31’in gerçekleşeceği EXPO alanındaki inşaat, altyapı ve çevre düzenleme işleri için TOKİ tarafından 14 Nisan’da ihale düzenlendi. İhaleyi, 8 milyar 85 milyon TL bedelle Özyazıcı İnşaat kazandı.

Zirve kapsamında ulaşım projeleri için de ayrı ihaleler gerçekleştirildi. Yine TOKİ tarafından düzenlenen Aksu Çayı Köprüsü-Belek Kavşağı-Boğazkent arasındaki turizm yolu ve oteller bölgesi ulaşım yolları düzenleme ihalesini, 1 milyar 99 milyon 500 bin TL teklif veren Föy İnşaat aldı. Sözleşme 24 Nisan 2026’da imzalandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin COP31 öncesi ulaşım yolları yapımı için düzenlediği ihaleyi ise 435 milyon 600 bin TL teklif veren DNZ İnşaat kazandı. Yaklaşık maliyeti 442 milyon 440 bin TL olarak açıklanan ihalenin sözleşmesi 27 Mart’ta imzalandı.