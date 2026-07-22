Çocukların ceza sorumluluğunu ağırlaştıran teklif komisyondan geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu, çocukların ceza sorumluluğuna ilişkin düzenlemeler içeren “Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni kabul etti.

Teklif, 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış çocuklara verilecek hapis cezalarının üst sınırlarını artırıyor.

Buna göre, işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde çocuklar hakkında 19 yıldan 27 yıla kadar; müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilecek.

"Çocukları cezalandırmak değil, suça sürükleyen karanlığı sorgulamak gerekir"

Yaş indirimi hâkimin takdirine bırakılıyor

Düzenleme, kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklar açısından yaş indiriminin uygulanmamasına olanak tanıyor.

12-15 yaş grubundaki çocuklar hakkında ise bir üst yaş grubuna ait ceza rejiminin uygulanabilmesi konusunda hâkime takdir yetkisi veriliyor.

Bu düzenlemelerle çocukların yaşları nedeniyle yararlandığı ceza indirimlerinin bazı suçlar bakımından sınırlandırılmasının önü açılıyor.

“Çocukları koruyamayan sistemin bedeli çocuklara ödetilemez”

“Suça sürüklenen çocuk” ifadesi değiştiriliyor

Teklif, Çocuk Koruma Kanunu’nda kullanılan “suça sürüklenen çocuk” ifadesini de değiştiriyor. İfadenin yerine “adli süreçteki çocuk” tanımı getirilecek.

“Suça sürüklenen çocuk” kavramı, çocukların suçla ilişkisini yalnızca bireysel sorumluluk üzerinden değil; yoksulluk, ihmal, istismar, şiddet ve eğitimden kopma gibi toplumsal koşullarla birlikte ele alan çocuk adalet sisteminin temel kavramları arasında yer alıyor.

Çocuklara ağırlaştırılmış müebbet: Çözüm arayışı mı, yeni bir risk mi?

Silahını çocuğun erişebileceği şekilde bırakanlara hapis cezası

Teklifle, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a da yeni bir madde ekleniyor.

Ateşli silahını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı biçimde muhafaza ederek bir çocuğun silaha erişmesine neden olan kişi, eylemin daha ağır bir suçu oluşturmaması halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Komisyonda kabul edilen teklif, yasalaşması için TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Güneş: Çözüm daha fazla ceza değil

DEM Parti Milletvekili Beritan Güneş, Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeler sırasında teklife tepki gösterdi. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan koşullar ortadan kaldırılmadan cezaların ağırlaştırılmasının suçları önlemeyeceğini belirten Güneş, çözümün “koruma, önleme ve onarma” politikalarında aranması gerektiğini söyledi.

15-18 yaş grubundaki çocuklar için yaş indiriminin uygulanmamasına, 12-15 yaş grubundaki çocuklara ise daha ağır ceza rejiminin uygulanabilmesine olanak tanıyan düzenlemeleri eleştiren Güneş, çocukların dürtü kontrolü ve davranışlarının sonuçlarını değerlendirme kapasitesinin yetişkinlerle aynı olmadığını söyledi. Cezaların artırılmasının tekrar suça sürüklenmeyi engellemediğini belirten Güneş, psikososyal destek, eğitim, bağımlılık tedavisi ve tahliye sonrası destek programlarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

(NÖ)