Çocukların ağustos takvimi: Arter’de sanat, oyun ve birlikte üretim

İstanbul Dolapdere’de bulunan Arter, yaz tatilinin son ayında çocuklara yönelik çağdaş sanat atölyelerine ev sahipliği yapacak. Güncel sergilerdeki eserlerden hareketle hazırlanan programda çocuklar; masal tiyatrosu, diorama, kolaj, panoramik görüntü ve hafıza oyunu gibi farklı üretim biçimlerini deneyimleyecek.

Program, 8 Ağustos’taki “Gökyüzündeki Kanat Sesleri” ile başlayacak; 9 Ağustos’ta “Keşfet, Tasarla, Öğren”, 15 Ağustos’ta “İstanbul Panoramam” ve 22 Ağustos’ta “Hafıza Oyunumu Tasarlıyorum” atölyeleriyle devam edecek. Yaş gruplarına özel hazırlanan bu çalışmalar sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilecek.

Çocuklardan barışın sesleri: "Երկինքէն երկիր"

Masal tiyatrosundan üç boyutlu tasarıma

Programın ilk etkinliği olan “Gökyüzündeki Kanat Sesleri”, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 11.30’da düzenlenecek. Atölyepikolo ekibinin yürüteceği çalışma, 2-3 yaş grubundaki çocuklara ve yetişkin eşlikçilerine yönelik olacak.

Hera Büyüktaşcıyan’ın Hayalet Kuartet sergisinde yer alan Ateş Kuşları adlı eserinden hareket eden atölye, doğa, dönüşüm ve hayvan sevgisi üzerine kurgulanmış bir masal tiyatrosuyla başlayacak. Ardından çocuklar, yetişkin eşlikçileriyle birlikte farklı malzemeler kullanarak kuşlar için hayal ettikleri yaşam alanlarının üç boyutlu kompozisyonlarını, yani dioramalarını oluşturacak.

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Sergileri keşfedip kolaj üretecekler

“Keşfet, Tasarla, Öğren” başlıklı atölye, 9 Ağustos Pazar günü saat 14.00’te 6-11 yaş grubundaki çocuklarla gerçekleştirilecek.

Arter’in rehber ekibi eşliğinde güncel sergilerdeki seçili eserleri inceleyecek olan çocuklar, eserler üzerine birlikte konuşacak. Sergi ziyaretinin ardından katılımcılar, dikkatlerini çeken biçim, renk ve düşüncelerden yola çıkarak kendi kolajlarını hazırlayacak.

Çocukların hayalindeki İstanbul

15 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’de başlayacak “İstanbul Panoramam”, 7-11 yaş grubuna yönelik olacak.

Çocuklar atölyede panoramik fotoğraf kavramını, Gözde İlkin’in Yapım Aşamasında başlıklı grup sergisinde bulunan Boğaz Turu adlı eseri üzerinden ele alacak. Eseri birlikte inceledikten sonra her katılımcı, hayalindeki şehir manzarasını kumaş üzerinde kurgulayacak. Çalışma, çocukların üreteceği büyük boyutlu kolajlarla tamamlanacak.

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Anılardan hafıza oyununa

Ayın son çocuk etkinliği olan “Hafıza Oyunumu Tasarlıyorum”, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’de başlayacak. Atölyeye 6-9 yaş grubundaki çocuklar katılabilecek.

Katılımcılar önce Yapım Aşamasında sergisindeki hafıza temalı eserleri ziyaret edecek. İlk çocukluk anıları, hatırlamak ve unutmak, bir mekânın geçmişiyle bugünü arasındaki ilişki gibi konuların konuşulmasının ardından çocuklar kendi hafıza oyunlarını tasarlayacak.

Açık Atölye her yaştan katılımcıya ücretsiz

Arter’in eksi birinci katındaki Açık Atölye, ağustos boyunca perşembe, cuma ve cumartesi günleri her yaştan katılımcıya açık olacak.

Ücretsiz etkinlikler; 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde, 14.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek. Katılımcılar, alandaki malzeme ve üretim araçlarını kullanarak kendi eserlerini hazırlayabilecek; birlikte üretme ve paylaşma imkânı bulacak.

Kontenjanla sınırlı çocuk atölyelerinin biletleri Arter’in giriş katındaki Danışma ve Bilet Gişesi’nden veya Biletix üzerinden alınabilecek. Basın bülteninde atölyelerin bilet ücretlerine ilişkin bilgi yer almıyor. Etkinliğe katılan her çocuğun bir yetişkin eşlikçisi, aynı gün Arter’deki sergileri ücretsiz ziyaret edebilecek.

Pazartesi günleri kapalı olan Arter, salıdan pazara 11.00-19.00, perşembe günleri ise 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Sergilere giriş 24 yaş altındaki ziyaretçiler için her gün, tüm ziyaretçiler içinse perşembe günleri ücretsiz. Arter, Irmak Caddesi No. 13, Dolapdere adresinde bulunuyor.

(NÖ)