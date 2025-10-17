Çocuk Dostu Köy kapılarını sanata açıyor

6 Şubat depreminin ardından Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Döver Köyü’nde hayata geçirilen Çocuk Dostu Köy projesi ikinci yılına girerken proje gönüllüleri kapsamlı bir çocuk ve sanat festivali için kolları sıvadı.

Defne Belediyesi’nin katkılarıyla Türkiye’nin ilk Çocuk Dostu Köyü ilan edilen Döver Köyü’nde 25-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek “Çocuk ve Sanat Festivali”nde altı gün boyunca müzik dinletileri tiyatro gösterimleri, çocuklar için eğlenceli oyunlar, atölyeler, çeşitli etkinlikler ve sürprizler katılımcıları bekliyor olacak.

Çocuk edebiyatında kapsayıcılığın ve empatinin izini sürmek

“Gelecekten umudu olan herkesi bekliyoruz” diyerek festivale katılım çağrısı yapan proje yürütücüsü Çetin Bayram ve proje sözcüsü İlkay Akkaya düzenledikleri festivalle amaçlarının deprem bölgesinde başta çocuklar olmak üzere herkesin sanatsal aktivitelerle iyi hissetmelerini sağlamak olduğunu belirtiyor.

Çocuk dostu köy kapsamındaki sinema gecesi

Öznesi ve önceliği çocuklar olan bir köy

Çetin Bayram’ın 6 Şubat depreminin hemen ardından Hatay’a ulaşmasıyla hayata geçen Çocuk Dostu Köy girişimi Türkiye’nin dört bir yanında çocuk dostu köyler kurma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Proje sözcüsü İlkay Akkaya hikayenin çıkış noktasını ve gelişimini şöyle anlattı:

“Çocuk Dostu Köy’ün hikâyesi, köydeki çocukların güvenle oynayabileceği bir çocuk parkı yapma fikriyle başladı. Park yapım sürecinde fark ettik ki, çocukların yalnızca oyun alanına değil; sanat, paylaşım ve psikosoyal destek dolu bir yaşam alanına ihtiyacı var. Şehirdeki akranlarına kıyasla kırsalda yaşayan çocuklar çeşitli alanlarda dezavantajlı durumda. Bu süreçte çocuklarla birlikte etkinlikler ve atölyeler düzenledik, köy sokaklarını renklendirip duvarlarına grafiti mural çalışmalar uyguladık ve sanatsal çalışmalara öncelik verdik. Projemiz, bu eşitsizliği azaltmak ve şehirdeki çocuklara sunulan kültürel, sanatsal ve sosyal olanakları köy çocukları için de erişilebilir kılmak amacıyla ortaya çıktı. Köydeki eski okulu dönüştürerek bir sanat merkezi haline getirdik; böylece çocuklar hem oyun hem de sanatla buluştu. Bu çalışmaların sonucunda köy, çocukların haklarını ve iyi olma hâlini merkeze alan bir yaklaşım ile ‘Çocuk Dostu Köy’ ilan edildi. Deprem sonrası Hatay Defne İlçesi Döver köyünde bu çalışmalara başladık. Şu anda bir pilot çalışma yürütüyoruz. Amacımız ülkemizin birçok bölgesine bu çalışmayı yaymak.”

Çalışmaları esnasında Boğaziçi Üniversitesi’nin kendilerine akademik olarak katkı sağladığını belirten Akkaya akademisyenlerin Çocuk Dostu Köy için tanım ve standartlar metni oluşturduklarını; eğitimden çocuk haklarına, çocuk güvenliğinden oyun alanları, erişilebilirlik, ebeveyn destekleri, toplumsal uyum ve katılıma kadar pek çok alanda belirlenen bu hedef ve standartlar doğrultusunda projeyi devam ettirdiklerini söyledi.

Çocuk dostu köy kapsamındaki mural çalışması

Çocuk Dostu Köy yetişkinlere de dokunmaya çalışıyor

Çocuk Dostu Köy projesinin kültür sanat sorumlusu Özcan Şenver ise bir afetin ya da savaşın en çok etkilediği grubun çocuklar olduğunu belirterek velilerin de çocukları için kaygılandıklarını ve yaralarını sarabilmek adına ellerinden geleni yaptıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocuk Dostu Köy belki çocukları baz alarak yola çıktı ama şimdi çocuklara, ailelerine, herkese dokunmaya çalışıyor. Yaraları sarmak istiyor. Çünkü biliyoruz ki sanat akıl yürütme ve duygusal dayanıklılığı geliştirir. Sanat anksiyeteye ve depresyona karşı yardımcı olur. Bu bilinçle Döver Köyü’nde kültürel, sanatsal ve sosyal olanakları köy çocukları için de erişilebilir kılmak istedik. Bunun için köydeki eski okulu dönüştürerek bir sanat merkezi haline getirdik. Kar altındaki baharı birlikte kaldırmak için ‘Çocuk ve Sanat Festivali’nde buluşalım.”

Katılımların ücretsiz olduğu “Çocuk ve Sanat Festivali”nin ayrıntılı programına ve Çocuk Dostu Köy projesine buradan ulaşılabilir.

(NÖ)