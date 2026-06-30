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ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 30.06.2026 15:38 30 Haziran 2026 15:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.06.2026 15:49 30 Haziran 2026 15:49
Okuma Okuma:  2 dakika

İş Sanat’tan çocuklar için ücretsiz yaz atölyeleri

İş Sanat, yaz tatili boyunca İstanbul ve Ankara’daki müzelerinde çocukları kent, doğa ve denizden ilham alan ücretsiz atölyelerde sanatla buluşturuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İş Sanat’tan çocuklar için ücretsiz yaz atölyeleri

İş Sanat, yaz tatilinde İstanbul ve Ankara’daki müze ve kültür mekânlarında çocuklara yönelik ücretsiz atölyeler düzenliyor.

Atölyeler, çocukların sanatla, kentle, doğayla ve deniz yaşamıyla ilişki kurmasını amaçlıyor. Programda farklı yaş gruplarına göre hazırlanan resim, tasarım, gözlem, hikâye anlatımı ve el becerisi odaklı çalışmalar yer alıyor.

Etkinlikler İstanbul’da Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Türkiye İş Bankası Müzesi ve İş Vapur’da; Ankara’da ise İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde yapılacak.

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Atölyeler farklı yaş gruplarına açık

Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde çocuklar portre, otoportre, figür, doğa ve mekân ilişkisi üzerine çalışacak. “Yan Yana Portreler”, “Köklerden Gökyüzüne”, “Tablonun İçindeki Orman” ve “Geçmişten Gelen Misafir: Mihri Hanım” programdaki atölyeler arasında.

Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde ise çevre, deniz yaşamı, müzik ve üç boyutlu tasarım temaları öne çıkıyor. “Neşeli Ahtapotlar”, “Topraktan Fidana”, “Denizin Koruyucuları”, “Çılgın El Davulu” ve “Renkli Fenerler” çocukların katılabileceği atölyelerden bazıları.

Galataport’taki İş Vapur’da düzenlenecek etkinliklerde çocuklar Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve kent manzarasından yola çıkarak üretim yapacak. Programda “Şık Balıklar”, “Bir Balığın Günlüğü”, “İstanbul’dan İlhamla Eskiz Atölyesi” ve “Benim Çerçevem, Benim Manzaram” başlıklı çalışmalar bulunuyor.

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Katılım ücretsiz

Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde yapılacak atölyelerde ise çocukların hikâye kurma, gözlem yapma ve gördüklerini tasarıma dönüştürme becerileri desteklenecek. “Hikâyeyi Tamamla: Masaldan Resme”, “Eserler Konuşuyor”, “Meyve Veren Ağaçlar” ve “Rengârenk Kartpostallar” Ankara programında yer alıyor.

3-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlanan atölyeler ücretsiz olacak. 

Farklı yaş gruplarına göre kurgulanan tüm bu atölyeler ücretsiz düzenleniyor. Atölyelerin tarih ve saatlerine İş Sanat’ın internet sitesinden ulaşabilir ve kayıt yaptırabilirsiniz.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
iş sanat çocuk ve sanat yaz tatili
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