YT: Yayın Tarihi: 17.04.2026 16:26 17 Nisan 2026 16:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.04.2026 16:43 17 Nisan 2026 16:43
Okuma Okuma:  2 dakika

Cezai ehliyeti tartışmalı çocuk tahliye edilmedi

Cezaevinde intihar girişimlerinde bulunduğu belirtilen tutuklu çocuk Ş.M. için mahkemeden tahliye kararı çıkmadı. Psikiyatri muayenesi nedeniyle duruşma salonuna getirilemeyen Ş.M’nin tutukluluğu sürdürüldü.

BİA Haber Merkezi

Hekim raporlarına göre zihinsel kapasitesi sınırlı olan, cezai ehliyeti tartışmalı bulunan ve cezaevinde intihar girişimlerinde bulunduğu belirtilen 2008 doğumlu çocuk Ş.M. hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Cezai ehliyeti tartışmalı çocuk cezaevinde
9 Nisan 2026

Savunmanın talepleri reddedildi

DEM Parti Şırnak Milletvekili ve Meclis Adalet Komisyonu Üyesi Newroz Uysal, 5 Ocak 2026’dan bu yana tutuklu bulunan Ş.M’nin durumunu 9 Nisan 2026’da hem Adalet Bakanlığı’na verdikleri soru önergesiyle hem de TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na yaptıkları başvuruyla Meclis gündemine taşıdıklarını hatırlattı.

Uysal’ın aktardığına göre, 17 Nisan 2026 günü (bugün) saat 11.00’de Niğde 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuklu çocuk Ş.M’nin duruşması görüldü. Mahkemenin talebi üzerine Hatay Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu tarafından hazırlanan Sosyal İnceleme Raporu da dosyaya sunuldu.

Ancak Uysal, savunmanın taleplerinin reddedildiğini, mahkemenin araştıracağı başka delil kalmadığını ve çocuğun intihar girişiminde bulunduğu bilgisinin mahkemeye bildirilmesine rağmen tahliye kararı verilmediğini söyledi.

"Çocuklar için daha ağır ceza değil, hak temelli adalet"
16 Nisan 2026

Duruşma salonuna getirilemedi

Duruşmadaki en dikkat çekici gelişmelerden biri ise, Ş.M’nin duruşma salonuna dahi getirilememesi oldu. Uysal’ın X hesabından yaptığı paylaşıma göre çocuk, duruşma saatinde Defne Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi’ne muayeneye götürüldüğü için yargılamaya katılamadı.

Buna rağmen mahkeme, daha önceki celselerde olduğu gibi gerekçesini duruşmada açıklamadan tutukluluğun devamına karar verdi.

Dava 27 Nisan 2026 Pazartesi gününe ertelendi.

"İntihar, önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur"
16 Nisan 2026

"Derhal serbest bırakılmalı"

Uysal, psikiyatri servisine sevk edilen, intihar girişiminde bulunduğu mahkemede de dile getirilen, ruhsal durumunun ağırlaştığı ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak halde olduğu belirtilen bir çocuğun tutuklu yargılanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ş.M’nin derhal serbest bırakılması ve tedavisinin ailesinin yanında, uygun sağlık koşullarında sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
tutuklu çocuklar hatay cezaevi engelli çocuklar
