Çelik: Doğum oranlarındaki düşüşün nedeni hayvanlar değil ekonomik kriz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bir beyaz eşya firmasının Anneler Günü reklamında “köpek annesi” ifadesinin kullanılmasının ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) reklam hakkında inceleme başlatmasına dair açıklama yaptı.

Çelik, Türkiye’de doğum oranlarının düşmesinin nedeninin evcil hayvanlar değil, ekonomik koşullar olduğunu; gençlerin evlenememesini ve çocuk sahibi olmamasını geçim sıkıntısı ve güvencesizlikle açıkladı.

Çelik’in açıklamasının tamamı şöyle:

Ülkemizde yaklaşık 10 milyon sahipli evcil hayvan var. İnsanlar evcil hayvanlarının bakımlarını yapıyor, kısırlaştırıyor ve ailesinin bir parçası olarak görüyor. Üstelik bu ailelerin büyük kısmının aynı zamanda evlatları da var. Bu insanlar, sokaktaki köpek nüfusunun kontrolünde de büyük rol oynuyor.

İki gündür bir reklam filmi üzerinden evinde evcil hayvan besleyen ailelere ve özellikle kadınlara hakaret üstüne hakaret edildiğini görüyoruz. Bu nefret dilini şiddetle kınıyorum. Bizim halkımız bugün hayvansever olmadı, binlerce yıldır hayvanlar kültürümüzün bir parçası. Hepimiz bir köpeğin başını seviyoruz, yolda gördüğümüz bir kedinin karnını doyuruyoruz, annelerimiz balkonlarına gelen güvercinlerin karnını doyuruyor.

Kendi insanına yabancılaşmış ve kendi işini yapamayanların suni bir gündem yaratarak ortalığı kışkırtırken ağızlarından çıkanları kulakları duymuyor. Tekrar hatırlatalım:

Nüfus artış ve aile kurma hızımızdaki düşüşün sebebi evcil hayvan beslenmesi değildir, yıllardır devam eden derin ekonomik krizdir. Gençler evlenemiyor, çünkü başını sokacak bir ev alması imkansız hale geldi. İnsanlar çocuk yapmıyor, çünkü çocuklarını güven ve refah içinde büyütecekleri bir gelecek göremiyor. Biz bu tabloyu değiştireceğiz! Umudu, hoşgörüyü ve sevgiyi yeniden topraklarımıza egemen kılacağız.