Çatışmaya verilen ara biterken İsrail ve Hamas yeni bir uzatmayı görüşüyor

İsrail ve Hamas'ın anlaştıkları "insanî ara"nın süresi Çarşamba sabahı doluyor. EuroNews'un haberinde İsrail ve Hamas'ın aranın uzatılması için hala Katar'da masa başında oldukları bildirildi.

Beşinci İsrailli rehine grubu serbest bırakıldı

The Times of Israel'in haberine göre Hamas Salı günü esir değişimi süreci kapsamında beşinci rehine grubunu Uluslararası Kızıl Haç Komitesine teslim etti. Ancak her iki taraftan da resmî bir açıklama yapılmadı.

AFP'nin haberine göre, Salı günü 10 İsrail'den alınan rehine 30 Filistinli mahkûm karşılığında serbest bırakılacaktı. Ajansın kaynağı "İsim listelerinin değiş tokuş edildi[ğini] ve herhangi bir itiraz olmadı[ğını], Gazze'de tutulan yabancı işçiler[in] de serbest bırakılacağını" duyurmuştu.

WFP: "İnsanî gıda yardımı sürmezse kıtlık olacak"

BM Dünya Gıda Programı (WFP), insanî gıda yardımlarının devam etmemesi halinde Gazze halkının kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Altı günlük aranın "anlamlı bir etki yaratmak için yeterli olmadığını" belirten kurum, Gazze'ye "kesintisiz ve düzenli gıda tedariki" çağrısında bulundu.

WFP, İsrail ile Hamas arasında dört günlük aranın başladığı Cuma gününden bu yana Gazze'de 121.161 kişiye gıda ulaştırdığını açıkladı.

WFP Orta Doğu Direktörü Corinne Fleischer "Ateşkes sayesinde ekiplerimiz uzun zamandır ulaşamadığımız bölgelere giderek sahada faaliyet gösterdiler. Gördüğümüz şey felaket." diyor.

WFP, "gıdaya sürekli erişim sağlayamaması halinde Gazze nüfusunun, özellikle de kadın ve çocukların açlık riskiyle karşı karşıya kalma ihtimalinin yüksek olacağını" öngörüyor.

Şu anda günde 160 ila 200 kamyon insanî yardım malzemesinin Gazze'ye girdiği belirtiliyor.

"Ara"dan sonra?

İsrail ve Hamas arasında rehine takasları devam ederken Gazze'deki geçici ateşkesin Çarşamba günü sona ermesi halinde ABD'nin İsraillileri "Gazze'nin güneyinde kuzeyde olduğundan çok daha hassas hareket etmeleri gerektiği" konusunda uyardı.

Yönetim, Tel Aviv'e, Gazze'nin güneyindeki Filistinli sivillerin "daha fazla yerinden edilmesini" önlemek için çalışması gerektiğini söyledi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden yönetiminin İsrail'e, yaklaşan harekâtın biçimi üzerinde "dikkatlice düşünülmesi" gerektiği konusunda daha fazla baskı yapmaya başladığını kaydetti. Yetkili, İsraillierin "bu kaygıları anlayışla karşıladığını" belirtti.

Serbest bırakılanlar

Bugün salıverilenler dışında, son olarak Gazze'de 11 İsrailli rehinenin Kızılhaç yetkililerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerinden 30'u çocuk ve 3'ü kadın 33 Filistinli serbest bırakıldı. Cuma gününden bu yana serbest bırakılan toplam Filistinli sayısı 150 oldu.

Anlaşma uyarınca Hamas da şu ana kadar 51 İsrailli ve diğer ülkelerden 19 rehineyi serbest bıraktı.

Gazze'nin güneyinde son durum

BM İnsaî İşler Ofisi'ne göre, İsrail bombardımanı ve kara harekâtı 1,8 milyonu aşkın insanı yerinden etti. Çoğu güneye sığınan yüz binlerce insan BM tarafından işletilen okullara ve diğer tesislere yerleşti.

Mültecileri almayı reddeden Mısır, İsrail sınırını da kapattığı için İsrail'in kara harekâtını genişletmesi halinde Gazzelilerin nereye gidecekleri belli değil.

