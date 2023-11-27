Taylandlı rehineler kimin sayesinde serbest bırakıldı?

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında 24 Kasım’da çatışmalara dört günlük ‘insani ara’ verilirken, İsrailli rehineler ve Filistinli mahkûmların yanı sıra şimdiye kadar 17 Taylandlı rehine de serbest bırakıldı.

Türkiye de dahil birçok farklı aktör, Taylandlı rehinelerin Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından serbest bırakılmasında ‘önemli rol’ oynadıklarına ilişkin açıklamalar yaptı.

İktidara yakın medya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle Taylandlı rehinelerin serbest bırakıldığını yazarken, İran Dışişleri Bakanlığı’ndan “Taylandlı esirler için arabuluculuk yaptık” açıklaması geldi.

İran: Tayland bizden yardım istedi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, “İran ve Tayland dışişleri bakanlarının [Katar’ın başkenti] Doha’daki görüşmesinin ardından esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak amacıyla İran ve Katar tarafından ortaklaşa çalışmalar başlatıldı” dedi ve Hamas yetkilillerinin 'konuyu dikkate alarak' Gazze’deki ateşkesin ardından Taylandlı rehineleri serbest bıraktığını belirtti.

Hamas: Erdoğan’ın çabalarıyla…

TRT Arapça’ya konuşan Hamas Siyasi Büro üyesi Hişam Kasım ise 11 Taylandlı rehinenin Türkiye’nin arabuluculuğu sonucu 24 Kasım’da serbest bırakıldığını söyledi.

Hamas, 26 Kasım’da Telegram kanalından paylaştığı açıklamada ise, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çabalarına yanıt olarak Gazze’deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı” ifadelerini kullandı.

TRT Haber ise aynı gün “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT’e talimatı sonrası yapılan görüşmelerin ardından Taylandlı esirler serbest bırakıldı” diye yazdı.

Tayland’dan gelen açıklamalar

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’e konuşan Tayland-İran Mezunlar Derneği Başkanı Lerpong Syed, “Savaşın başlangıcından bu yana Hamas’la konuşan ve Taylandlıların serbest bırakılmasını isteyen tek taraf bizdik” dedi ve süreçte ‘kilit rol’ oynadıklarını belirtti.

Reuters’e konuşan bilgi sahibi bir kaynak, Tayland Dışişleri Bakanı Parnpree Bahiddha-Nukara’nın 31 Ekim’deki Katar ziyareti sırasında açılan bir müzakere kanalı açıldığını ve Taylandlı rehinelerin serbest bırakılmasında Katar ve Mısır’ın aracılık ettiğini söyledi.

Katar, Mısır, İsrail ve İran da dâhil olmak üzere birçok ülkeye listeler sunduklarını belirten Tayland Dışişleri Bakanlığı, “Farklı aktörlerin Hamas üzerinde farklı etkileri olabilir” dedi.

Öte yandan Tayland hükümeti 24 Kasım'da yaptığı açıklamada ise Katar, İsrail, Mısır, İran, Malezya ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne çabaları nedeniyle teşekkür etti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)