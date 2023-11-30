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Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 17:46
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2023 17:49
1 dk Okuma

"FİLİSTİNLİ CESUR KIZ" ANLATTI

Temimi: İsrail hapishanesinde kadınlar susuz ve kıyafetsiz bırakılıyor

Temimi, İsrailli yetkililerin, cezaevinde olup bitenleri anlatması halinde kendisini babasını hedef almakla tehdit ettiğini belirterek, "Her şeye rağmen biz işgalden daha güçlüyüz. Özgürlüğümüzü elde edene kadar (direnişe) devam edeceğiz” dedi

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/30/temimi-israil-hapishanesinde-kadinlar-susuz-ve-kiyafetsiz-birakiliyor.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

"Filistinli cesur kız" olarak tanınan Ahed et-Temimi serbest bırakılmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in katliamları nedeniyle Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının buruk bir sevinçle karşılandığını söyledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Temimi, İsrail'in 27 Ekim'de başlayan kara saldırılarının ardından gözaltına aldığı 10'u Gazze Şeridi'nden 30'a yakın Filistinli kadın esiri hapishanede bıraktıklarını ve durumlarının çok kötü olduğunu anlattı.

“Kadın esirler dövülüyor”

İsrail'in 6 Kasım'da gözaltına alarak cezaevine gönderdiği 23 yaşındaki Temimi, burada tanık olduğu ihlallere ilişkin şunları söyledi:

"Cezaevinde durum çok zor, kadın esirlere yönelik günlük tacizler var. Kadın esirler susuz ve kıyafetsiz bırakılıyor, yerde uyuyor ve dövülüyorlar."

Temimi, İsrailli yetkililerin, cezaevinde olup bitenleri anlatması halinde kendisini babasını hedef almakla tehdit ettiğini belirterek, "Her şeye rağmen biz işgalden daha güçlüyüz. Özgürlüğümüzü elde edene kadar (direnişe) devam edeceğiz” dedi

İsrail güçleri, ekim ayında Temimi'nin babasını, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gözaltına almıştı. Temimi'nin babası hâlâ İsrail hapishanesinde bulunuyor.

"Filistinli cesur kız" olarak tanınan Ahed et-Temimi, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Temimi, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

Temimi, İsrail güçlerince 2017'de de gözaltına alınmış ve 8 ay hapishanede kalmıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(EMK)

Filistin Davası filistin israil israil-filistin sorunu Filistinli Esirler Günü esir değişimi esir takası Ahed et-Temimi
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