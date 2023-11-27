Gazze’de “insani ara”yı uzatma çabası

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, daha fazla rehinenin serbest bırakılması için İsrail ile çatışmalara verilen "insani arayı" uzatmaya çalıştıklarını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen "insani ara"nın birer gün uzatılmasını olumlu bulduğunu açıkladı.

Netanyahu, İsrail Başbakanlığı X sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülü mesajında, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü, "Bu çerçevenin sona ermesinin ardından hedeflerini gerçekleştirmek için tüm güçleriyle geri döneceklerini" Biden'e ilettiğini söyledi.

İsrail Başbakanı, hedeflerini "Hamas'ı yok etmek, Gazze'nin eski haline dönmeyeceğinden emin olmak ve İsrailli esirleri geri getirmek" şeklinde sıraladı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor. Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 39 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Yardım tırları

İsrail ile Hamas arasında varılan "insani ara"nın üçüncü gününde yardım taşıyan 50 tırın Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan dün 50 tır dolusu insani yardımın teslim alındığı kaydedildi.

Tırlardaki gıda, içme suyu, tıbbi malzeme ve ilaçlar, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinde Kızılay gönüllüleri tarafından teslim alınıp, Filistinlilere dağıtılacak.

Hamas, "insani ara"nın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)