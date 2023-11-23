Katar: Gazze'de ateşkes cuma günü başlayacak

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasındaki savaş 48'inci gününe girerken, ateşkes anlaşmasının ne zaman yürürlüğe gireceği de netleşti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ateşkes Cuma sabahı yerel saatle sabah 07.00'da (TSİ 08.00) başlayacak" denildi.

Katar'ın açıklamasından kısa süre önce Mısır Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan da “Gazze’de insani aranın taraflar arasındaki görüşmelerin gidişatına göre yarın (cuma günü) yürürlüğe girmesinin beklendiğini” söylemişti.

Rehine anlaşması İsrail’e göre, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli rehine bulunuyor. İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşmaya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Gazze'de 4 günlük insani ateşkes uygulanacak ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacak.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)