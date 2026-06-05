Buca Belediyesi’ne operasyon: 54 kişi adliyeye sevk edildi

İzmir'in Buca Belediyesi soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 54 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

54 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

Ne olmuştu?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 62 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Ç.K, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Haziran'da İzmir, Ankara, Erzincan ve Çanakkale'de belirlenen adreslerde baskınlarla gözaltına alınmıştı.

Hakkında gözaltı kararı verilenlerden 3'ünün cezaevinde olduğu, yurt dışındaki 4 kişi için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklanmıştı. 2 Haziran'da ise gözaltına alınanların sayısı 54'e yükselmişti.

(EMK)