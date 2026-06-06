Buca Belediyesi operasyonu: Başkan Görkem Duman dahil 42 kişi tutuklandı

zmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buca Belediyesi ve belediye iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından Başkan Görkem Duman'ın da yer aldığı 51 kişi tutuklama talebiyle, 3 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlikteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve önceki dönem CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 42 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP'den karara tepki

Tutuklama kararlarının ardından CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Sürece tepki gösteren Güç, yaşananların toplumun adalet sistemine olan güvenini olumsuz etkilediğini savundu.

Güç, yaptığı açıklamada, "Bu süreç hem İzmir'de hem de ülke genelinde vatandaşların adalete olan güvenini zedeliyor. Hukuka duyulan güven her geçen gün azalıyor. İktidarın devlet yönetimi anlayışının da doğru bir zeminde ilerlemediğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Adliye önünde konuşan Güç, adalet mekanizmasına yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Her seferinde Adalet Sarayı'na geliyoruz ancak maalesef adaletin hissedilmediği, yalnızca bir binadan ibaret kalan yapılarla karşılaşıyoruz. Bu anlayışın sürdürülebilir olması mümkün değil" dedi.

Operasyonların yürütülüş şeklini de eleştiren Güç, belediye çalışanları ve bürokratların sabah erken saatlerde evlerinden gözaltına alınmasının kamuoyunda rahatsızlık yarattığını belirtti. Güç, "Hayatlarında karakol yüzü görmemiş insanlar ailelerinin gözü önünde evlerinden alındı. Bürokratlara, memurlara ve işçilere suçlu muamelesi yapılması kolay unutulacak bir durum değil" değerlendirmesinde bulundu.

Buca Belediyesi ve iştiraklerine yönelik soruşturma kapsamında başlatılan adli süreç devam ediyor.