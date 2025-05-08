“Bu kavga hürriyet kavgası"

"İmamoğlu değil, kendi geleceğimiz için direndik"

1 Mayıs öncesinde gözaltına alınan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi, eyleme Özgür Üniversite Hareketi ile tutuklu öğrencileri gündemden düşürmemek için katıldıklarını söyledi.

Kendisinin de kalp rahatsızlığı olması nedeniyle tutuklu öğrenci Esila Ayık’la bağ kurduğunu belirten üniversiteli “Esila’yı öldürmek istiyorlar. Bu olayın gündemden düşmemesi için de buradayız. Esila’yı ve tüm tutuklu arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturana, bu saray rejimi yıkılana kadar kampüslerde mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

19 Mart’tan sonra üniversiteliler olarak mücadeleyi büyüttüklerini ama yalnız bırakıldıklarını söyleyen Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi şöyle konuştu:

“Onlar gençliği korkuya boğmak, geleceksizliğe alıştırmak istiyorlar. Ama biz yalnızca Ekrem İmamoğlu için değil, kendi geleceğimiz için barikatların önünde direndik, akademik boykot yaptık.

Şimdi de sürecin devamında tüm halkı, işçileri, kadınları, lubunyaları bu direnişe davet ediyoruz. Mücadelemizi birlikte büyüteceğiz.”