Bolivya’da sol, 20 yıl sonra iktidarı kaybetti

Güney Amerika ülkesi Bolivya’da dün (17 Ağustos) düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda hiçbir aday yeterli oya ulaşamadı.

Resmî olmayan sandık sonuçlarına göre, merkez sağın adayı ve Bolivya’yı 1989-1993 yılları arasında yöneten eski Devlet Başkanı Jaime Paz Zamora’nın oğlu olan Senatör Rodrigo Paz, oyların yüzde 31’ini alarak seçim yarışını önde tamamladı.

Paz, ulusal basında ikinci turun da favorisi olarak gösteriliyor.

Eski Devlet Başkanı sağcı Jorge Quiroga oyların yüzde 27’sini alırken, muhalif iş insanı Samuel Doria Medina ise oyların yüzde 20,2’sini alarak seçimi üçüncü sırada bitirdi.

Adaylardan Jorge Quiroga Ramirez'in son mitinginden bir kare, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Morales’ten “geçersiz oy” çağrısı

Ülkede son 20 yıldır iktidarda olan Sosyalizme Doğru Hareket Partisi’nin (Movimiento al Socialismo MAS) adayı ve eski İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo, yüzde 3,2 oy alması nedeniyle ikinci turda yarışamayacak.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Yüksek Seçim Mahkemesi’nden (TSE) gelecek resmî sonuçların ardından seçimlerin ikinci turunun 19 Ekim’de yapılacağı kesinlik kazanacak.

MAS ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle istifa eden ve seçimlere katılımı yüksek mahkeme tarafından reddedilen eski devlet Başkanı Evo Morales ise destekçilerine geçersiz oy kullanmaları çağrısında bulunmuştu. (TY)