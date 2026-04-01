YT: Yayın Tarihi: 01.04.2026 10:28 1 Nisan 2026 10:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.04.2026 10:33 1 Nisan 2026 10:33
Okuma Okuma:  1 dakika

Bodrum’da bot battı 19 mülteci hayatını kaybetti

Bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik botu sevk edildi. İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter de bölgeye gönderildi.

BİA Haber Merkezi

Bodrum’da bot battı 19 mülteci hayatını kaybetti
Fotoğraf: bianet Arşiv/temsili

Muğla Bodrum'da açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot batması sonucu19 göçmen hayatını kaybetti.

BirGün'ün haberine göre, Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi açıklarında, bu sabah saat 06.00 sıralarında göçmenleri taşıyan lastik bot battı.

Bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik botu sevk edildi. İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter de bölgeye gönderildi. Sahil Güvenlik ekipleri, 19 göçmenin cansız bedenine ulaştı, 21 göçmen ise kurtarıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının havadan ve denizden sürdürülüyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Mülteciler mülteci botu battı Suriye
