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Yayın Tarihi: 28 Şubat 2025 12:59
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2025 13:07
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Hayati tehlikesi olan mülteci engelli gencin diyaliz desteği kesildi

Ailenin hukuki mücadelesi devam ederken, T.S.’nin hayati öneme sahip diyaliz tedavisinden mahrum bırakılması büyük endişe yaratıyor. Avukat İnegöllü, yetkililere çağrıda bulunarak bu hukuksuzluğun acilen giderilmesi gerektiğini söyledi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Hayati tehlikesi olan mülteci engelli gencin diyaliz desteği kesildi
Fotoğraf: Diyalize girmesi gereken mültecinin yüzünde ve ellerinde böyle yaralar var.

Türkiye'ye 10 yıl önce sığınan Afganistanlı S. ailesinin uluslararası koruma başvurusu reddedildi. Ailenin yüzde 99 engelli çocuğu T.S., haftada üç kez girmesi gereken diyaliz tedavisinden mahrum bırakıldı.

Avukat Duygu İnegöllü, başvuru süreci devam ettiği halde sağlık hizmetlerine erişimin aniden kesildiğini belirterek hukuki ihlale dikkat çekti.

Afganistan’da asker olarak görev yaparken ağır işkencelere maruz kalan baba, bu nedenle ailesiyle birlikte yaklaşık 10 yıl önce Türkiye’ye sığındı.

Bursa'da yaşayan aile, uluslararası koruma başvurularına bugün ret kararı verildiğini öğrendi. Reddedilen başvurunun yanı sıra aileye sağlık hizmetlerinden yararlanamayacakları da sözlü olarak bildirildi.

Ailenin üç çocuğundan biri olan T.S., ağır şeker hastalığı nedeniyle yüzde 99 engelli ve görme yetisini büyük oranda kaybetmiş durumda.

Hayati tehlikesi bulunan T.S., haftada üç kez diyalize girmek zorunda. Ancak statüsünün iptal edilmesiyle birlikte diyaliz tedavisine erişimi engellendi.

“Hukuki hakkı devam ederken sağlık hizmeti kesildi”

Ailenin avukatı Duygu İnegöllü, müvekkillerinin hukuki sürecinin henüz sona ermediğini ve başvurularının reddedilmesi durumunda bile itiraz sürecinde statülerinin devam ettiğini belirtti. Ancak, yasal sürecin bitmeden sağlık hizmetlerinin durdurulmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

“Kanun açıkça düzenlemiştir: Son karar verilene kadar başvuru sahiplerinin statüsü devam eder. Buna rağmen, T.S.'nin sağlık sistemine erişimi aniden kesildi ve herhangi bir resmi açıklama yapılmadı” diyen İnegöllü, müvekkilinin sağlık hakkının ihlal edildiğini belirtti.

Ailenin sağlık sistemine erişiminin kesilmesi üzerine kuruma bilgi almak için başvuran T.S., herhangi bir yanıt alamadı. Diyalize girmesi gerektiğini vurgulayarak yetkililere ısrar etti ancak çok tehlikeli biriymiş gibi güvenlik görevlileri çağırılarak kurumdan dışarı çıkarıldı.

“Yetkililer sessiz”

T.S.’nin ertesi gün diyalize girmesi gerektiğini belirten avukat İnegöllü, sağlık hizmetlerinin durdurulmasının onun için ciddi risk oluşturduğunu söyledi. Uluslararası koruma başvuru süreci tamamlanmadan statü iptali yapılamayacağını belirten İnegöllü, yetkililerin hukuka aykırı olarak sağlık hakkını gasp ettiğini ve bu durumun insan hayatını doğrudan tehlikeye attığını ifade etti.

Ailenin hukuki mücadelesi devam ederken, T.S.’nin hayati öneme sahip diyaliz tedavisinden mahrum bırakılması büyük endişe yaratıyor. Avukat İnegöllü, yetkililere çağrıda bulunarak bu hukuksuzluğun acilen giderilmesi gerektiğini söyledi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Mülteciler mültecilerin sağlık hizmeti alma hakkı
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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/haber/ab-suriyeli-multecilerin-zorla-geri-gonderilmesinin-su-an-mumkun-olmadigini-belirtti-302645
'Gidiyorlar mı?' Suriyeli mülteciler ve bitmeyen belirsizlikler
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/yazi/gidiyorlar-mi-suriyeli-multeciler-ve-bitmeyen-belirsizlikler-302619
Hollanda'daki Kürt mülteci çocuklar: Dil, sürgündeki evin anahtarı
7 Aralık 2024
/yazi/hollanda-daki-kurt-multeci-cocuklar-dil-surgundeki-evin-anahtari-302464
Türkiye'deki trans kadın mülteciler çok katmanlı ayrımcılık yaşıyor
3 Aralık 2024
/haber/turkiye-deki-trans-kadin-multeciler-cok-katmanli-ayrimcilik-yasiyor-302369
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20 Kasım 2024
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/haber/multecilere-kira-tuzagi-pesin-parayi-al-sikayet-et-sinir-disi-ettir-301865
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