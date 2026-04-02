ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.04.2026 08:06 2 Nisan 2026 08:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.04.2026 08:08 2 Nisan 2026 08:08
Okuma Okuma:  1 dakika

Göçmen Mülteci Ağı: Mültecilerin yaşam hakkı pazarlık konusu yapılamaz

Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, yetkililere şeffaf bir soruşturma yürütülmesi, sorumluların ortaya çıkarılması ve güvenli ile yasal geçiş yollarının oluşturulması çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, Bodrum’da en az 19 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasının münferit olmadığına dikkat çekti ve güvenli geçiş yollarının açılması ve sorumluların ortaya çıkarılması çağrısı yaptı

Açıklamada son 6 ay içinde benzer ölümlerin yaşandığı hatırlatıldı. 24 Ekim 2025’te Muğla’da 18 kişinin, 9 Mart 2026’da Antalya’da 14 kişinin, 21 Mart’ta ise 22 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara işaret edilerek, bu ölümlerin kaza değil uygulanan politikaların sonucu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, sınırların militarizasyonu ve güvenli geçiş yollarının kapalı olmasının, insanların hayatta kalmak için tehlikeli yolculuklara yönelmesine neden olduğu belirtildi.

Ayrıca, Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, yetkililere şeffaf bir soruşturma yürütülmesi, sorumluların ortaya çıkarılması ve güvenli ile yasal geçiş yollarının oluşturulması çağrısı yaptı. Açıklamada, göçmenlerin yaşam hakkının pazarlık konusu yapılamayacağı ve bu yöndeki taleplerin sürdürüleceği ifade edildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
göç göçmen Göçmen dayanışması göçmen dayanışma ağı
ilgili haberler
Bodrum’da bot battı 19 mülteci hayatını kaybetti
1 Nisan 2026
/haber/bodrumda-bot-batti-19-multeci-hayatini-kaybetti-318229
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git