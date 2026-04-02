Göçmen Mülteci Ağı: Mültecilerin yaşam hakkı pazarlık konusu yapılamaz

Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, Bodrum’da en az 19 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasının münferit olmadığına dikkat çekti ve güvenli geçiş yollarının açılması ve sorumluların ortaya çıkarılması çağrısı yaptı

Açıklamada son 6 ay içinde benzer ölümlerin yaşandığı hatırlatıldı. 24 Ekim 2025’te Muğla’da 18 kişinin, 9 Mart 2026’da Antalya’da 14 kişinin, 21 Mart’ta ise 22 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara işaret edilerek, bu ölümlerin kaza değil uygulanan politikaların sonucu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, sınırların militarizasyonu ve güvenli geçiş yollarının kapalı olmasının, insanların hayatta kalmak için tehlikeli yolculuklara yönelmesine neden olduğu belirtildi.

Ayrıca, Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, yetkililere şeffaf bir soruşturma yürütülmesi, sorumluların ortaya çıkarılması ve güvenli ile yasal geçiş yollarının oluşturulması çağrısı yaptı. Açıklamada, göçmenlerin yaşam hakkının pazarlık konusu yapılamayacağı ve bu yöndeki taleplerin sürdürüleceği ifade edildi.

