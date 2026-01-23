Bilgi, santralistanbul’da 74 ağaç kesecek, öğrencilerden tepki var: “Oldu bittiye getirilmesin”

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin santralistanbul Kampüsü’nde 74 ağacın kesileceğine yönelik planlama, kampüste tartışmalara yol açtı.

Aralarında çevre, kültür, sanat ve dayanışma alanlarında faaliyet yürüten kulüplerin de bulunduğu 43 öğrenci kulübü, sürece ilişkin bir açıklama yayımlayarak karar alma sürecinin “kapalı, sınırlı katılımla ve yeterli bilgi paylaşılmadan” yürütüldüğünü ifade etti.

Kulüpler, santralistanbul Kampüsü’nün yalnızca üniversiteye ait bir alan değil, Silahtarağa Elektrik Santrali’nin endüstriyel mirasıyla bütünleşmiş, öğrencilerin yanı sıra akademisyenlerin, mezunların, üniversite emekçilerinin ve İstanbul halkının ortak yaşam alanı olduğunu söyledi.

Üniversite sadece 3 kulüple görüştü

Öğrenci kulüplerinin paylaştığı kronolojiye göre:

6 Ocak 2026 tarihinde üniversite yönetimi, ağaç kesimine ilişkin ilk toplantıyı yalnızca üç öğrenci kulübünün katılımıyla gerçekleştirdi. Bu toplantıda, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi tarafından ağaçların durumuna dair bir rapor hazırlandığı belirtildi; ancak söz konusu raporun ve rölöve çalışmalarının paylaşılmayacağı ifade edildi.

Öğrencilerden gelen tepkiler üzerine 20 Ocak 2026’da tüm kulüplerin davet edildiği daha geniş kapsamlı bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda, bilimsel raporların ve teknik belgelerin paylaşılacağı taahhüt edildi.

21 Ocak 2026 itibarıyla, yani açıklamanın imzaya açıldığı gün, kulüpler raporların hâlâ kendileriyle paylaşılmadığını belirtti.

Bağımsız gözlem talebi

santralistanbul'un uygu görüntüsü

Açıklamada, sürecin şeffaf ilerlemediği gerekçesiyle öğrencilerin ve kulüplerin, kamuoyunda güvenilirliği olan bağımsız kurum ve kuruluşlarla iletişime geçtiği bilgisi de yer aldı.

Bu kurumların sürece gözlemci olarak dahil edilmesi için girişimlerde bulunulduğu; raporu hazırlayan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi ile de doğrudan temas kurulduğu ifade edildi.

Kulüpler, kampüsün doğal dokusuna yönelik bu müdahalenin “oldu bittiye getirilmemesini” istedi.

Öğrenciler şeffaflık istiyor

43 öğrenci kulübü, üniversite yönetiminden şu adımların atılmasını talep ediyor:

Şeffaflık: Ağaç kesimine gerekçe gösterilen teknik raporların ve rölöve çalışmalarının üniversitenin resmi internet sitesinde, Türkçe ve İngilizce olarak kamuoyuna açıklanması.

Ağaç kesimine gerekçe gösterilen teknik raporların ve rölöve çalışmalarının üniversitenin resmi internet sitesinde, Türkçe ve İngilizce olarak kamuoyuna açıklanması. Gözlemci kurumların sürece dahil edilmesi: Öğrenciler tarafından davet edilen bağımsız kuruluşların ve gönüllü öğrencilerden oluşan gözlemci heyetin resmi olarak sürece katılması; ağaçların durumunun uzmanlar tarafından yerinde incelenmesi.

Öğrenciler tarafından davet edilen bağımsız kuruluşların ve gönüllü öğrencilerden oluşan gözlemci heyetin resmi olarak sürece katılması; ağaçların durumunun uzmanlar tarafından yerinde incelenmesi. Kamuoyuna açık toplantı: Raporu hazırlayan uzmanların katılımıyla, akademisyenlerin, öğrencilerin, mezunların ve basın mensuplarının katılabileceği, soru-cevap bölümü içeren açık bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi.

Öğrenciler, üniversite yönetimini bilimsel, katılımcı ve hesap verebilir bir süreç yürütmeye çağırıyor.

santralistanbul Kampüsü, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Haliç kıyısında yer alan ana kampüsü konumunda ve yaklaşık 118 dönüm (yaklaşık 120.000 m²) yeşil alan üzerinde kurulu. Kampüste doğu çınarı, porsuk ağacı, büyük çiçekli manolya, fıstık çamı, sivri meyveli dişbudak, dikenli akasya, incir ağacı ve söğüt ağaçları yaklaşık 40 farklı türde ağaç bulunuyor. Kimi Anıtlar Kurulu’na kayıtlı. Ancak bu bilgiye rağmen kampüsteki toplam ağaç sayısını net olarak kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Açık çağrı imzacı listesi şöyle: • Atatürkçü Düşünce Kulübü • BilgiNBeyin Kulübü • BilTech Mühendislik ve Teknoloji Kulübü • BİLUM Kulübü • BKFT Kulübü • Cennet Vatan Kulübü • Ceza Hukuku Kulübü • Cine-Santral Kulübü • Bilgili Çocuk Kulübü • BİLGİ Dans Kulübü • Demokrasi ve Yasama Kulübü • Bi'Edebiyat Kulübü • Ekonomi Kulübü • Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırmalar Kulübü • Enerji Kulübü • Fizyoterapi Kulübü • GameSantral Kulübü • Genç Hukukçular Kulübü • Genetik-Biyomühendislik Kulübü • BİLGİLİ Girişimciler Kulübü • Gökkuşağı Kulübü • Horizon Kulübü • Hukuk Fakültesi Kulübü • Hukuk ve Teknoloji Kulübü • İnsan Hakları Kulübü • Kadın Çalışmaları Kulübü • Kürek Kulübü • BİLGİLİ Liderler Kulübü • Marketing Kulübü • Marksist Felsefe Kulübü • MECA Kulübü • Media Corner Kulübü • Bi'Müzik Kulübü • BİLGİ Öğrenci Dayanışması • BİLGİLİ Patiler Kulübü • BİLGİ Psikoloji Kulübü • BİLGİ Rock Kulübü • Sosyoloji Kulübü • Spor Medyası Kulübü • Tahkim Kulübü • Tarih Kulübü • Uluslararası İlişkiler Kulübü • Visual-Design Kulübü

(HA)