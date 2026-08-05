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YT: Yayın Tarihi: 05.08.2026 17:45 5 Ağustos 2026 17:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.08.2026 18:58 5 Ağustos 2026 18:58
Okuma Okuma:  1 dakika

Bilgesu Erenus kimdir?

Tiyatro yazarlığının yanı sıra roman ve öyküleriyle de edebiyat dünyasında yer edinen Erenus, üretimleriyle çağdaş tiyatronun önemli isimleri arasında gösteriliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bilgesu Erenus kimdir?
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 Kadıköy Kız Koleji sonrası, bir süre hukuk ve konservatuvar eğitimi gördü ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi.

TRT'de 1965-1973 yılları arasında çalışan Erenus, tiyatro, roman ve öykü alanında kaleme aldığı eserlerle tanındı.

Toplumsal meseleleri, emek, göç, kadın ve insan hakları gibi konuları sahneye taşıyan Erenus'un oyunları, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da çeşitli tiyatrolarda sahnelendi ve farklı dillere çevrildi.

Kaleme aldığı oyunlar Devlet Tiyatroları, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Dostlar Tiyatrosu gibi önemli topluluklar tarafından sahnelendi. Yaftalı Tabut, Misafir, El Kapısı, Ortak, Kelaynaklar, Güneyli Bayan ve Acılar Şenliği en bilinen tiyatro eserleri arasında yer aldı. Ayrıca Halide, Böyle Bir Dünya, Göz, Gece ve Kırmızı Karaağaç gibi çok sayıda kitap ve oyun metni yazdı.

Şair Müştak Erenus’un eşi, müzisyen Ali Erenus’un annesi olan Bilgesu Erenus, tiyatro ve edebiyata önemli eserler kazandıran isimlerden biri olarak kabul ediliyordu. Usta yazar, Bilecik'te 1943'te doğdu.

(Mİ/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kim bilgesu erenus Yaftalı tabut
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