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YT: Yayın Tarihi: 16.07.2026 16:46 16 Temmuz 2026 16:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.07.2026 16:48 16 Temmuz 2026 16:48
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Beykoz Belediyesi soruşturmasında ikinci operasyon

Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişi aranıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Beykoz Belediyesi soruşturmasında ikinci operasyon
Fotoğraf: Arşiv (bianet)
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*İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dönemine ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenledi. Rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; 6 kişi gözaltına alınırken 2 kişi aranıyor.

*Aralarında iş insanları, belediye meclis üyesi ve dönemin belediye çalışanlarının bulunduğu şüphelilerin soruşturma dosyasındaki deliller ve etkin pişmanlık kapsamındaki ifadeler doğrultusunda suçlara iştirak ettiği iddia ediliyor.

*Şubat 2025'te başlatılan ilk operasyonda Köseler dahil 13 kişi ihaleye fesat karıştırma ve örgüt suçlamalarıyla tutuklanmış, Köseler görevden uzaklaştırılmıştı. Yerine seçilen Özlem Gürzel Vural daha sonra AKP'ye katılmıştı.

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Beykoz Belediyesi soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dönemine ilişkin yürütülen soruşturmada, “rüşvet” ve “irtikap” suçlamalarıyla 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişi aranıyor. 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma dosyasındaki deliller, müşteki ifadeleri ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren kişilerin anlatımları doğrultusunda, aralarında iş insanları, Beykoz Belediyesi Meclis üyesi ve dönemin belediye çalışanlarının da bulunduğu 8 kişinin suçlara iştirak ettiği iddia edildi.

İlk operasyonda Köseler dahil 13 kişi tutuklanmıştı

Beykoz Belediyesi’ne yönelik soruşturmanın ilk dalgası Şubat 2025’te başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında dönemin Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında “ihaleye fesat karıştırma”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım” suçlamalarıyla işlem yapılmıştı.

Köseler’in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanırken, İçişleri Bakanlığı Köseler’i görevden uzaklaştırmıştı.

Görevden uzaklaştırmanın ardından Beykoz Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle Özlem Gürzel Vural belediye başkanvekili olarak seçilmişti. Vural daha sonra AKP’ye katılmıştı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB dava çelişkileri İBB Davası Alaattin Köseler Beykoz Belediyesi
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