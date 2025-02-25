Beykoz Belediyesi'ne “Konser” soruşturması: Eski Kültür Müdürü gözaltında

Beykoz Belediyesi'ne yönelik konser organizasyonları ve spor kulübü harcamalarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D. gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyenin üç konser organizasyonu ve Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor’un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de mücadele etme sürecindeki harcamalarına ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerine inceleme başlattı.

Bu kapsamda, 15 Ocak 2025 öncesinde belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevini yürüten E.D. hakkında gözaltı kararı verildi.

Belediye Başkanı’ndan açıklama

Konuya ilişkin açıklama yapan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, konser harcamalarına ilişkin iddialara yanıt vererek şunları söyledi:

"Toplam 145 kalemden oluşan ihalede sanatçı ödemeleri 19 milyon lira değil, sadece 2 milyon 145 bin liradır. Konserler, açık ihale usulüyle gerçekleştirilmiş ve kamu yararı gözetilmiştir."

Beykoz 1908 AŞ’nin ligde yer almasına yönelik iddialara da değinen Köseler, Tuzlaspor’un Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig’deki haklarının satın alınmasının tamamen yasal bir süreç olduğunu vurguladı.

Soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin yaşanması beklenirken, Beykoz Belediyesi’nin konser ve spor kulübü harcamalarına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Beykoz Belediyesi'ne yönelik geçmişteki soruşturmalar şöyle Ocak 2025: Özel Kalem Müdürü Hakkında Rüşvet Soruşturması Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G. hakkında sosyal medyada çıkan rüşvet iddiaları üzerine resen soruşturma başlatmıştır. Aralık 2024: Sigortasız İşçi Çalıştırma İddiaları Aralık 2024'te, Beykoz Belediyesi'nde yaklaşık 20 personelin sigortasız çalıştırıldığı tespit edilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tarafından başlatılan inceleme sırasında, belediye yetkilileri bu personelin "gönüllü" olarak çalıştığını savunmuştur. Kasım 2024: Usulsüz Harcama İddiaları Kasım 2024'te, Beykoz Belediyesi'nin yaklaşık 20 milyon lira bedelle düzenlediği üç konser organizasyonu ve Beykoz Anadolu Spor AŞ'nin TFF 2. Lig'de mücadele etme sürecinde usulsüz harcamalar yapıldığı iddiaları üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Şubat 2022: Usulsüzlük İddiaları ve Soruşturma İzni Şubat 2022'de, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın hakkında reklam ve ilan gelirlerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, İstanbul Valiliği ön inceleme izni verilmesine gerek olmadığı yönünde rapor hazırlamış, İçişleri Bakanlığı da iddiaları işleme koymadı. Kasım 2021: Kamu Zararı İddiaları Kasım 2021'de, CHP'li meclis üyesi Cemal Sataloğlu, Beykoz Belediyesi'nde bazı reklam ve ilan gelirlerinin tahsil edilmemesi nedeniyle yaklaşık 30 milyon liralık kamu zararı oluştuğunu tespit etmiş ve bu konuda suç duyurusunda bulundu. Ancak, İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirilmesi talebini reddetti. İstanbul'da CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlar "Kent Uzlaşısından" seçilen Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı Ekim 2024'te, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklandı. Özer, "silahlı örgüt üyeliği" suçlamasıyla yargılanmış ve görevden alındı. Yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyım olarak atandı. Özer, suçlamaları reddetmiş ve partisinin kendisini savunacağını belirtti. Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon Ocak 2025'te, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu operasyon, belediye başkanlarına ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen bir suç örgütüne yönelikti. Akpolat, Balıkesir'de gözaltına alınmış ve İstanbul'a getirildi. Tutuklandı.

(EMK)