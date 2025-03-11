Beykoz Belediyesi'ni CHP'li Özlem Vural Gürzel yönetecek

CHP'li Özlem Vural Gürzel Beykoz Belediyesi Başkanvekili oldu.

"İhaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında önce tutuklanan ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine CHP'li meclis üyesi Özlem Vural Gürzel seçildi.

Meclis Başkanvekili Taner Aksu'nun başkanlığında meclis salonunda toplanan Beykoz Belediye Meclisi Başkanvekilliği için aday gösterilen CHP'li Meclis Üyesi Özlem Vural Gürzel ve AKP'li Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu arasında seçim yapıldı.



31 Meclis üyesinin oy kullandığı seçimin ilk turunda Gürzel 18, Hasanoğlu 13 oy aldı. İkinci turda da sonuç değişmeyince salt çoğunluk aranan üçüncü turda yeniden 18 oy alan Gürzel, Beykoz Belediye Başkanvekili seçildi.

Ne olmuştu?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 4 kişi hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında ise "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı vermişti.

Bunun üzerine Köseler ile 20 kişi 27 Şubat sabaha karşı 04.00’da gözaltına alınmıştı. Polis aynı zamanda Beykoz Belediye binasını basmış ve evraklara el koymuştu.

Dört gün gözaltında tutulan Köseler ve beraberindeki 20 kişi Beykoz Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Savcılık ifadesinin ardından Köseler ve 18 kişi tutuklama istemiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Savcılık diğer kişiler hakkında ise adli kontrol uygulanmasını talep etmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Köseler'in de bulunduğu 13 kişinin tutuklanmasına, 5 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermişti.

Belediyeyi AKP'den almıştı

Köseler, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde, AKP yönetimindeki Beykoz Belediyesi'ni 68 bin 453 (45,87) oyla kazanmıştı. 67 bin 20 (44,91) oy alan AKP adayı Murat Aydın ise karara itiraz etmişti.

Aydın'ın "oyların yeniden sayılması" talebini inceleyen Beykoz İlçe Seçim Kurulu, başvuruyu reddetmişti. Ancak İstanbul İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulu’nun kararını kaldırarak sayımın yeniden yapılmasına karar vermişti.

YSK ise yaptığı incelemede, İl Seçim Kurulu'nun sayımın yenilenmesi kararını kaldırarak, mazbatanın Köseler'e verilmesine karar vermişti.