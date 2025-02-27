Beykoz Belediyesi'ne yönelik geçmişteki soruşturmalar

Ocak 2025: Özel Kalem Müdürü Hakkında Rüşvet Soruşturması

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G. hakkında sosyal medyada çıkan rüşvet iddiaları üzerine resen soruşturma başlatmıştır.

Aralık 2024: Sigortasız İşçi Çalıştırma İddiaları

Aralık 2024'te, Beykoz Belediyesi'nde yaklaşık 20 personelin sigortasız çalıştırıldığı tespit edilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tarafından başlatılan inceleme sırasında, belediye yetkilileri bu personelin "gönüllü" olarak çalıştığını savunmuştur.

Kasım 2024: Usulsüz Harcama İddiaları

Kasım 2024'te, Beykoz Belediyesi'nin yaklaşık 20 milyon lira bedelle düzenlediği üç konser organizasyonu ve Beykoz Anadolu Spor AŞ'nin TFF 2. Lig'de mücadele etme sürecinde usulsüz harcamalar yapıldığı iddiaları üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Şubat 2022: Usulsüzlük İddiaları ve Soruşturma İzni

Şubat 2022'de, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın hakkında reklam ve ilan gelirlerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, İstanbul Valiliği ön inceleme izni verilmesine gerek olmadığı yönünde rapor hazırlamış, İçişleri Bakanlığı da iddiaları işleme koymadı.

Kasım 2021: Kamu Zararı İddiaları

Kasım 2021'de, CHP'li meclis üyesi Cemal Sataloğlu, Beykoz Belediyesi'nde bazı reklam ve ilan gelirlerinin tahsil edilmemesi nedeniyle yaklaşık 30 milyon liralık kamu zararı oluştuğunu tespit etmiş ve bu konuda suç duyurusunda bulundu. Ancak, İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirilmesi talebini reddetti.

İstanbul'da CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlar

"Kent Uzlaşısından" seçilen Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı

Ekim 2024'te, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Özer, "silahlı örgüt üyeliği" suçlamasıyla yargılandı ve görevden alındı.

Yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyım olarak atandı. Özer, suçlamaları reddetmiş ve partisinin kendisini savunacağını belirtti.

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon

Ocak 2025'te, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu operasyon, belediye başkanlarına ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen bir suç örgütüne yönelikti. Akpolat, Balıkesir'de gözaltına alınmış ve İstanbul'a getirildi. Tutuklandı.