ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.05.2026 09:18 19 Mayıs 2026 09:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.05.2026 09:22 19 Mayıs 2026 09:22
Okuma Okuma:  1 dakika

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: Eski belediye başkan yardımcısı dahil 5 gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma yürütüldüğü duyuruldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: Eski belediye başkan yardımcısı dahil 5 gözaltı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişinin "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" iddialarıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma yürütüldüğü duyuruldu.

Açıklamaya göre soruşturma kapsamında, "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" iddialarıyla, aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesinin de bulunduğu 5 kişinin gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler şöyle: 

Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık, Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu İBB Saraçhane İBB dava çelişkileri İBB Davası chp'li belediyeler Beşiktaş Belediyesi
ilgili haberler
CHP'li Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon: 12 kişi hakkında gözaltı kararı
17 Nisan 2025
/haber/chp-li-besiktas-belediyesine-operasyon-12-kisi-hakkinda-gozalti-karari-306531
Özgür Özel: Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan operasyon, düşman hukukudur
14 Ocak 2025
/haber/ozgur-ozel-besiktas-belediyesine-yapilan-operasyon-dusman-hukukudur-303619
İmamoğlu ve Özel Beşiktaş Belediyesi'nden seslendi: Teslim olmayacağız
14 Ocak 2025
/haber/imamoglu-ve-ozel-besiktas-belediyesi-nden-seslendi-teslim-olmayacagiz-303590
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CHP'li Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon: 12 kişi hakkında gözaltı kararı
17 Nisan 2025
/haber/chp-li-besiktas-belediyesine-operasyon-12-kisi-hakkinda-gozalti-karari-306531
Özgür Özel: Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan operasyon, düşman hukukudur
14 Ocak 2025
/haber/ozgur-ozel-besiktas-belediyesine-yapilan-operasyon-dusman-hukukudur-303619
İmamoğlu ve Özel Beşiktaş Belediyesi'nden seslendi: Teslim olmayacağız
14 Ocak 2025
/haber/imamoglu-ve-ozel-besiktas-belediyesi-nden-seslendi-teslim-olmayacagiz-303590
Sayfa Başına Git