Özgür Özel: Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan operasyon, düşman hukukudur

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında, ülke gündemindeki önemli konuları değerlendirdi. Özel, konuşmasında ekonomik krizden kayyım uygulamalarına, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyonlardan kırmızı kart kampanyasına kadar birçok başlığa değindi.

🔴CHP lideri Özgür Özel'den 'Tayyip Bey'e pazar daveti



🗣️ "Tayyip Bey en son 21 yıl önce pazara çıkmış. O gün 30 liraya dolan file bin 44 lira olmuş. 40 kat zamlanmış. Tayyip Erdoğan'a soruyorum 21 yıl önceki fileyi ben tutayım sen doldur. Pazara çıkacak yüzün kalmış mı görelim" pic.twitter.com/LKSPAesLw2 — bianet (@bianet_org) January 14, 2025

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın evine yapılan baskını sert sözlerle eleştiren Özel, yaşananları "düşman hukuku" olarak tanımladı. "Rıza Akpolat’a yapılan, belediyemize ve halkın iradesine yönelik bir saldırıdır" diyen Özel, operasyonun asıl amacının CHP’nin başarılı belediyecilik anlayışını itibarsızlaştırmak olduğunu ifade etti. Özel, “Beşiktaş halkı, seçimde AKP ve MHP’ye net bir şekilde 'burnunuzu bu belediyeden sokmayın' dedi. Halkın bu iradesine saygı göstermeyen bir anlayış, hukuku siyasallaştırarak itibar suikastı yapıyor" diye konuştu.

Özel, belediye başkanlarını hedef alan soruşturmaların, AKP'nin halkın iradesini gasp etme çabası olduğunu belirtti: "Rıza Akpolat’a başarılı olmanın hesabını soruyorlar. Ancak şunu unutmasınlar, belediyelerimiz, halka dokunan projeleriyle her zaman halkın yanında olacak ve baskılara boyun eğmeyecek."

"Kayyım uygulamaları Türkiye’nin demokrasiye darbesidir"

Özel, özellikle Kürt belediyelerine yönelik kayyım atamalarını "demokrasiye darbe" olarak nitelendirdi. Kayyım uygulamalarının yalnızca yerel yönetimlere değil, halkın iradesine de bir saldırı olduğunu belirten Özel, Beşiktaş Belediyesi’ne yapılanların Batı’ya taşınan bir kayyım anlayışı olduğunu ifade etti. "Kürt coğrafyasında kayyım uygulamalarını başlatanlar, bu hukuksuzluğu şimdi İstanbul’un göbeğine taşıyorlar" dedi.

CHP Lideri, konuşmasında ekonomik kriz ve vatandaşın artan geçim sıkıntısını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi politikalarını eleştiren Özel, “Tayyip Erdoğan, zenginin tarafında olan, garibana sırtını dönen bir Cumhurbaşkanı’dır” dedi. Özel, asgari ücretle ve emekli maaşlarıyla geçinmeye çalışan vatandaşların artan fiyatlar karşısında ezildiğini, buna karşılık 43 büyük şirketin sıfır vergi ödediğini söyledi.

"21 yıl önce 30 liraya dolan bir file bugün 1.044 liraya doluyor. Erdoğan, 21 yılda pazarın 40 kat zamlandığını bilerek pazara çıkamıyor” diyen Özel, AKP’nin bütçe politikalarını da eleştirdi: “40 haramiler için 701 milyar lira ayırabiliyorsunuz ama emekli ve asgari ücretli için gereken kaynağı bulamıyorsunuz.”

"Kırmızı kart eylemi büyüyor, erdoğan sandıkta hesap verecek"

CHP’nin başlattığı Kırmızı Kart Kampanyası hakkında da konuşan Özel, emeklilere ve çalışanlara reva görülen sefalet maaşlarına karşı bu eylemin halkın sesi olduğunu söyledi. Özel, “Kırmızı kart Cumhuriyet Halk Partisi’nin değil, bu ülkenin ezilenlerinin eylemidir. Emekliler, asgari ücretliler, atanamayan öğretmenler, hakkı yenen işçiler bu kartı Tayyip Erdoğan’a göstermeye başladı” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın kırmızı kart eleştirilerine ise Özel şu yanıtı verdi: "Kaan uçağına benden de yeşil kart, ama emekliyi aç bırakanlara kırmızı kart. Bu kadar basit."

Beşiktaş Operasyonu: "Bükemedikleri bileği, kamu gücüyle kırmaya çalışıyorlar"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a yönelik operasyonun detaylarına da değinen Özel, suçlamaların siyasi olduğunu belirtti. "Beşiktaş halkının yüzde 100’ünün güvenini kazanmış bir başkana, bu tür bir saldırı yapılması kabul edilemez. Asıl sorgulanması gerekenler, bu operasyonları organize edenlerdir" dedi.

Özel, bu operasyonların halkın iradesine yönelik bir saldırı olduğunu ve bunun demokrasiye zarar verdiğini vurguladı: “Bu anlayışla ülkenin geleceği inşa edilemez. Biz, demokratik seçimlerin sonucuna herkesin saygı göstermesini istiyoruz.”

"Bu milletin senden göreceği tek şey sandıkta kırmızı kart"

Özgür Özel, konuşmasının sonunda AKP iktidarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu çağrıyı yaptı: "Bu milletin senden tek isteği kaldı, o da sandık. Sandığı getir ve kırmızı kartı gör. Bu milletin senden umudu kalmadı. Halk, hak ettiği yönetimi ve geleceği sandıkta seçecek. Bu düzen değişecek."

(EMK)