CHP'li Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon: 12 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 12 belediye görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. AA'nın geçtiği habere göre, 11 kişi gözaltına alınırken, bir kişinin arandığı öğrendi.

Operasyonun, Aziz İhsan Aktaş isimli kişiye ait olduğu belirtilen bir suç örgütüne ilişkin yürütülen 2024/236201 numaralı soruşturma kapsamında yapıldığı açıklandı.

Başsavcılığa göre, söz konusu suç örgütünün Beşiktaş Belediyesi’nden aldığı bazı ihalelere “fesat karıştırıldığı” tespit edildi.

Belediye çalışanlarının, bu ihalelerin hazırlık sürecinde görev aldığı belirtildi. Gözaltı kararının yanı sıra, şüphelilerin evlerinde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Suç örgütünün Beşiktaş Belediyesi’nden aldığı ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerin hazırlık sürecinde yer alan 12 belediye görevlisi hakkında gözaltı kararı verilmiştir” denildi.

Rıza Akpolat görevinden uzaklaştırıldı

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ OPERASYONU Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la birlikte 23 kişi tutuklandı

Ne olmuştu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 40 şüphelinin Bayrampaşa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde işlemleri dün gece saatlerinde tamamlandı. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı. Hakimlik, 8 zanlının ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Ayrıca savcılığın adli kontrol uygulanmasını talep ettiği şüpheliler Ahmet Aktaş, Erdal Kavak, Esra Yenidünya, Fatih Alpkaya, Ferhat Keleş, Mehmet Ertaç Aydın, Mustafa Us, Özcan Tunçel ve Ömer Güngör hakkında nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturmayla ilgili bazı basın organlarında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in geç saatlerde adliyeye geldiği ve soruşturmada görevli hakimleri etkilemeye çalıştığı" yönündeki haberlere yönelik "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

(EMK)